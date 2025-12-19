Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Ana sayfaHaberler Terör

DEAŞ'lı teröristler yılbaşı gecesini kana bulayamadan yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi tutuklanırken, örgüt üyelerinin yılbaşı gecesi eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 16:54, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 16:54
DEAŞ'lı teröristler yılbaşı gecesini kana bulayamadan yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Yılbaşı günü düzenlenecek kutlama etkinliklerinde; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, etnik gruplara ve kamu kurumlarına yönelik DEAŞ silahlı terör örgütünün eylemsel girişimlerde bulunabileceğine dair bilgi alınması üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde üst düzey yönetici sorumlu (emir) düzeyde silahlı faaliyet yürüten ve Türkiye'nin, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda örgüte ait ele geçirilen dokümanlardan yola çıkan polis ekipleri dökümanlarda isimleri geçen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıslardan yedisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Şahıslardan birisi ise sınır dışı edildi.

