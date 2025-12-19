Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest bırakıldı.

19 Aralık 2025 15:34
Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık tarihli YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Levent Gültekin'in Beşiktaş'ta olduğunu belirledi.

Ekiplerce bulunduğu adreste gözaltına alınan Gültekin, işlemleri için emniyete götürüldü. Levent Gültekin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işleminin ardından "yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme" şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gültekin serbest bırakıldı.

