Dolar haftayı 42,80 TL'ye yükselerek tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 42,80 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 17:17, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,7300
|42,7310
|42,8070
|42,8080
|Avro
|50,3000
|50,3010
|50,2300
|50,2310
|Sterlin
|57,5540
|57,5640
|57,2970
|57,3070
|İsviçre frangı
|53,9450
|53,9550
|53,9060
|53,9160
|ANKARA
|ABD doları
|42,7000
|42,7800
|42,7770
|42,8570
|Avro
|50,2600
|50,3400
|50,1900
|50,2700
|Sterlin
|57,4940
|57,7040
|57,2370
|57,4470