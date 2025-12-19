Dolar haftayı 42,80 TL'ye yükselerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,7300 42,7310 42,8070 42,8080 Avro 50,3000 50,3010 50,2300 50,2310 Sterlin 57,5540 57,5640 57,2970 57,3070 İsviçre frangı 53,9450 53,9550 53,9060 53,9160 ANKARA ABD doları 42,7000 42,7800 42,7770 42,8570 Avro 50,2600 50,3400 50,1900 50,2700 Sterlin 57,4940 57,7040 57,2370 57,4470