TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu

İş arayanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Türkiye'nin tüm açık iş ilanlarını tek noktada toplayacak olan 'İş Kapısı Platformu'nun 1 Ocak'ta hizmete gireceği öğrenildi. Söz konusu platform ile beraber iş arayanların ücretsiz erişim ile uygun ilanlara hızla ulaşabileceği ve şirketlerin duyurduğu açık iş pozisyonlarının tek çatı altında toplanacağı kaydedildi.

İş arayanları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Türkiye'deki açık iş ilanları tek bir platformda toplanacak. Peki, uygulama ne zaman başlıyor? İş arayanlar platformu nasıl kullanacak? İşte detaylar...

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İŞKUR aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Bu sayede vatandaşlar, kendilerine uygun olan işleri ücret ödemeden tek bir noktadan görebilecek ve iş sahibi olabilecek. Platformun 1 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanabileceği öğrenildi.

HEM İŞ ARAYAN HEM İŞVEREN İÇİN FAYDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye alacağı 'Türkiye'nin İş Kapısı Platformu'nun iş arayanlar için süreci kolaylaştıracağı aktarıldı. İstihdam süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle platform, iş arayanların ilanlara tek bir noktadan erişebilmesine imkan tanıyacak. Diğer yandan platformun, işverenler için de işçi bulma sürecini kolaylaştıracağı kaydedildi. Platform sayesinde, uygun aday bulma süresi azaltılacak ve işverenlerin ilanlarının daha çok kişiye ulaşması sağlanacak.

TÜM İLANLAR TEK PLATFORMA GELİYOR

Söz konusu platform ile hem İŞKUR'da açılan iş ilanları hem de pek çok farklı internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına tek platform üzerinden iş arayanlar ulaşabilecek. Platformun çalışmalarında son aşamaya gelindiği öğrenilirken özel istihdam büroları ve internet sitelerinden görüşler alınıp platformun daha işlevsel hale getirilmesinin sağlanacağı kaydedildi. Özel istihdam bürolarının iş arayanlara, açık iş ilanlarına, işe yerleştirme sözleşmelerine ilişkin tüm bilgileri İŞKUR'un belirlediği süre ve formatta elektronik ortamda iletmek zorunda olacağı da belirtildi.

BİLDİRMEYENE CEZA VAR

Öte yandan açık iş pozisyonlarının özel istihdam bürolarına bildirilmemesi halinde ceza uygulanacağı da aktarıldı. Bildirim yapmayan büroların önce ihtar edileceği, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere de 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, aynı ihlalin bir yıl içerisinde tekrarlanması durumunda cezanın 272 bin 380 T'ye çıkacağı kaydedildi.

