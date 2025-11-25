Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş

Olay, dün öğle saatlerinde Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı lojmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ'u hareketsiz halde yerde bulundu. İncelemede; Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aktuğ'un cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

MESAİ ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI

Otopsi işlemlerinin ardından Aktuğ'un cenazesi, Siirt Üniversitesi'nde bulunan Siirt Üniversitesi Kampüs Camisi'ne getirildi. Cenazeye Aktuğ'un yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Burada kılınan namazın ardından Aktuğ'un cenazesi, Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan otopside şeker hastalığı olan Aktuğ'un kalp krizi geçirip, hayatını kaybettiği belirtildi.