2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!

İstanbul Valiliğinin sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasaklayan kararına, mama bağışı toplayan sosyal medya fenomenlerinden büyük tepki geldi. Uzmanlar "Bu fenomenlerin hesapları kontrol edilmeli" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 07:37, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 07:38
Yazdır
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin sokak hayvanları üzerinden yürüttüğü bağış kampanyaları, takipçi artışı ve etkileşim üretme aracı haline geldi. Kimi hesapların milyonlarca liralık mama topladığı, ancak bu bağışların nasıl kullanıldığına dair şeffaf bir kayıt sunmadığı biliniyor. Hatta bazı bağış toplayanların zimmetine para geçirdikleri de ortaya çıktı. Ancak hayvanseverlerin duygularını sömürerek bu işe devam edenlerin sayısı hızla artıyor.

İstanbul Valiliği dün yayımlanan yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı. Bunun üzerine mama fenomenleri duruma sert tepki gösterdi. Halktan topladıkları desteği bir güç gösterisine dönüştüren mama bağışçıları durumu kahramanlık sloganları atarak şova çevirdi. Kamu otoritelerinin düzen getirmeye çalıştığı bir alanda "Biz devam edeceğiz", "Yapamıyorsanız bize verin" gibi çıkışlar hem hukuki hem de etik açıdan soru işaretleri doğurdu.

Hukukçular, izinsiz bağış toplayan fenomenlerin yıllardır gri bir alanda faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Türkiye'de dernek veya vakıf statüsü olmayan fenomenler, izinsiz bağış toplama ve kontrolsüz sokak hayvanı besleme faaliyetleri yürütüyor. Hukuki zemini olmayan bu uygulamalarda yardımların dağıtımı denetlenmiyor. Yetkililer, kamyon dolusu mama bırakılan bölgelerde köpeklerin kümelendiğini, doğal davranışlarının bozulduğunu ve saldırganlık vakalarının arttığını vurguluyor.

Valiliğin genelgesi, şehir güvenliği ve hayvanların sağlıklı beslenmesini amaçlıyor. Fenomenlerin karara meydan okuyan açıklamaları, sosyal medyadaki kitlesel manipülasyon gücünün ne kadar büyüdüğünü de bir kez daha gösterdi. Denetimsiz bağış ekonomisi üzerinden popülerlik kazanan bu kişilerin, kamu düzenini ilgilendiren bir konuda kendilerini "alternatif otorite" gibi konumlandırması tepki çekiyor. Uzmanlar hem sahadaki besleme hem de bağış kampanyalarının sıkı denetimden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Diyarbakır'da 9 Eylül'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Hasan Ahmed (17), kuduz teşhisi konulduktan sonra 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntüleri yürek burktu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber