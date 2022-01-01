Tam Bir Mikrop Yuvası! Tavuk Doğrarken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı

Tam Bir Mikrop Yuvası! Tavuk Doğrarken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

İşte tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenler...

  1. Sofraların vazgeçilmez protein kaynağı olan tavuk tüm dünyada en çok tüketilen besinlerden biridir. Protein deposu olan tavuk sofralara gelene kadar belirli koşullar altında saklanıyor. Ancak satın aldıktan sonra özellikle tavuğu doğrarken hijyen açısından dikkat etmediğiniz takdirde sağlığınız tehlikeye girmektedir. İşte tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenler...

    Sofraların vazgeçilmez protein kaynağı olan tavuk tüm dünyada en çok tüketilen besinlerden biridir. Protein deposu olan tavuk sofralara gelene kadar belirli koşullar altında saklanıyor. Ancak satın aldıktan sonra özellikle tavuğu doğrarken hijyen açısından dikkat etmediğiniz takdirde sağlığınız tehlikeye girmektedir. İşte tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenler...

  2. Protein bakımından zengin olan tavuk aynı zamanda, özel vitamin ve mineraller bakımından da en çok önerilen sağlıklı besiner arasında yer alıyor. Tavuğu marketlerden aldıktan sonra da hijyenik koşullara dikkat edilmesi gerektiğinizn altını çizen uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.

    Protein bakımından zengin olan tavuk aynı zamanda, özel vitamin ve mineraller bakımından da en çok önerilen sağlıklı besiner arasında yer alıyor. Tavuğu marketlerden aldıktan sonra da hijyenik koşullara dikkat edilmesi gerektiğinizn altını çizen uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.

  3. Uzmanlar, mutfağınıza giren çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme ve uygun saklama koşullarının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

    Uzmanlar, mutfağınıza giren çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme ve uygun saklama koşullarının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

  4. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, beslenme hijyenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, beslenme hijyenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  5. ÇİĞ ETLERİ DOĞRARKEN FAKRLI TAHTA KULLANIN! Sarıyer, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrılması, farklı kesme tahtalarının kullanılması ve tüketime kadar ayrı ayrı saklanması olduğunu vurguladı. Uzman isim, ?Çünkü özellikle et, deniz ürünleri, kanatlı etleri gibi çiğ besinler tehlikeli mikroorganizmaları barındırmaktadır.

    ÇİĞ ETLERİ DOĞRARKEN FAKRLI TAHTA KULLANIN! Sarıyer, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrılması, farklı kesme tahtalarının kullanılması ve tüketime kadar ayrı ayrı saklanması olduğunu vurguladı. Uzman isim, ?Çünkü özellikle et, deniz ürünleri, kanatlı etleri gibi çiğ besinler tehlikeli mikroorganizmaları barındırmaktadır.

  6. Bunlara ek olarak besinlerin uygun sıcaklık ve yöntemlerle pişirilmesi, insan sağlığını etkileyen ve besin zehirlenmelerine neden olan Campylobacter, Escherichia coli ve Listeria gibi bakterileri öldürmektedir. Ayrıca yine besin zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmaların oda sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğaldığı unutulmamalıdır. Bu mikroorganizmaların gelişmesi 5°C?nin altında ve 60°C ?nin üzerinde yavaşlamakta veya durmaktadır? diye konuştu.

    Bunlara ek olarak besinlerin uygun sıcaklık ve yöntemlerle pişirilmesi, insan sağlığını etkileyen ve besin zehirlenmelerine neden olan Campylobacter, Escherichia coli ve Listeria gibi bakterileri öldürmektedir. Ayrıca yine besin zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmaların oda sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğaldığı unutulmamalıdır. Bu mikroorganizmaların gelişmesi 5°C?nin altında ve 60°C ?nin üzerinde yavaşlamakta veya durmaktadır? diye konuştu.

  7. Marketlerden hazır besinler satın alınırken yine benzer şekilde saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, ?Et, tavuk, deniz ürünleri, yumurta, süt ve ürünleri gibi potansiyel riskli besinler soğutucu dolaplarda muhafaza edilmeli, kurubaklagiller ve tahıllar ise mikrobiyal risk oluşmaması açısından kuru ve serin ortamda tüketiciye sunulmalıdır? dedi.

    Marketlerden hazır besinler satın alınırken yine benzer şekilde saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, ?Et, tavuk, deniz ürünleri, yumurta, süt ve ürünleri gibi potansiyel riskli besinler soğutucu dolaplarda muhafaza edilmeli, kurubaklagiller ve tahıllar ise mikrobiyal risk oluşmaması açısından kuru ve serin ortamda tüketiciye sunulmalıdır? dedi.

  8. ÇİĞ VE PİŞMİŞ BESİNLER AYNI YERDE KOYULMAMALI! Esra Tansu Sarıyer," biyolojik bulaşanlar besin kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni olmakla beraber, toz, toprak, hava, hayvanlar, çiğ besinler, araç-gereçler ve insan yoluyla bulaşmaktadır. Bunun önüne geçmek için, besin güvenliğini sağlamaya yönelik temizlik, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme, uygun saklama koşulları sağlanması, güvenilir hammadde ve su kullanılması gibi ilkeler uygulanmalıdır."

    ÇİĞ VE PİŞMİŞ BESİNLER AYNI YERDE KOYULMAMALI! Esra Tansu Sarıyer," biyolojik bulaşanlar besin kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni olmakla beraber, toz, toprak, hava, hayvanlar, çiğ besinler, araç-gereçler ve insan yoluyla bulaşmaktadır. Bunun önüne geçmek için, besin güvenliğini sağlamaya yönelik temizlik, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme, uygun saklama koşulları sağlanması, güvenilir hammadde ve su kullanılması gibi ilkeler uygulanmalıdır."

  9. "Tüm bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin elimine edilmemesi durumunda mide bulantısı, kas güçlüğü, yutma ve nefes almada zorluk, şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, sulu veya kanlı ishal gibi kısa süreli veya akut/kronik böbrek yetmezliği gibi uzun süreli sağlık problemleri meydana gelmektedir." açıklamalarında bulundu.

    "Tüm bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin elimine edilmemesi durumunda mide bulantısı, kas güçlüğü, yutma ve nefes almada zorluk, şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, sulu veya kanlı ishal gibi kısa süreli veya akut/kronik böbrek yetmezliği gibi uzun süreli sağlık problemleri meydana gelmektedir." açıklamalarında bulundu.