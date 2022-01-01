Tam Bir Mikrop Yuvası! Tavuk Doğrarken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

Bunlara ek olarak besinlerin uygun sıcaklık ve yöntemlerle pişirilmesi, insan sağlığını etkileyen ve besin zehirlenmelerine neden olan Campylobacter, Escherichia coli ve Listeria gibi bakterileri öldürmektedir. Ayrıca yine besin zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmaların oda sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğaldığı unutulmamalıdır. Bu mikroorganizmaların gelişmesi 5°C?nin altında ve 60°C ?nin üzerinde yavaşlamakta veya durmaktadır? diye konuştu.