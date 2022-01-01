Tam Bir Mikrop Yuvası! Tavuk Doğrarken Sakın Bu Hatayı Yapmayın
İşte tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenler...
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Sofraların vazgeçilmez protein kaynağı olan tavuk tüm dünyada en çok tüketilen besinlerden biridir. Protein deposu olan tavuk sofralara gelene kadar belirli koşullar altında saklanıyor. Ancak satın aldıktan sonra özellikle tavuğu doğrarken hijyen açısından dikkat etmediğiniz takdirde sağlığınız tehlikeye girmektedir. İşte tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenler...
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Protein bakımından zengin olan tavuk aynı zamanda, özel vitamin ve mineraller bakımından da en çok önerilen sağlıklı besiner arasında yer alıyor. Tavuğu marketlerden aldıktan sonra da hijyenik koşullara dikkat edilmesi gerektiğinizn altını çizen uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.
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Uzmanlar, mutfağınıza giren çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme ve uygun saklama koşullarının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.
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Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, beslenme hijyenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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ÇİĞ ETLERİ DOĞRARKEN FAKRLI TAHTA KULLANIN! Sarıyer, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrılması, farklı kesme tahtalarının kullanılması ve tüketime kadar ayrı ayrı saklanması olduğunu vurguladı. Uzman isim, ?Çünkü özellikle et, deniz ürünleri, kanatlı etleri gibi çiğ besinler tehlikeli mikroorganizmaları barındırmaktadır.
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Bunlara ek olarak besinlerin uygun sıcaklık ve yöntemlerle pişirilmesi, insan sağlığını etkileyen ve besin zehirlenmelerine neden olan Campylobacter, Escherichia coli ve Listeria gibi bakterileri öldürmektedir. Ayrıca yine besin zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmaların oda sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğaldığı unutulmamalıdır. Bu mikroorganizmaların gelişmesi 5°C?nin altında ve 60°C ?nin üzerinde yavaşlamakta veya durmaktadır? diye konuştu.
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Marketlerden hazır besinler satın alınırken yine benzer şekilde saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Esra Tansu Sarıyer, ?Et, tavuk, deniz ürünleri, yumurta, süt ve ürünleri gibi potansiyel riskli besinler soğutucu dolaplarda muhafaza edilmeli, kurubaklagiller ve tahıllar ise mikrobiyal risk oluşmaması açısından kuru ve serin ortamda tüketiciye sunulmalıdır? dedi.
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ÇİĞ VE PİŞMİŞ BESİNLER AYNI YERDE KOYULMAMALI! Esra Tansu Sarıyer," biyolojik bulaşanlar besin kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni olmakla beraber, toz, toprak, hava, hayvanlar, çiğ besinler, araç-gereçler ve insan yoluyla bulaşmaktadır. Bunun önüne geçmek için, besin güvenliğini sağlamaya yönelik temizlik, çiğ ve pişmiş besinlerin ayrı saklanması, uygun pişirme, uygun saklama koşulları sağlanması, güvenilir hammadde ve su kullanılması gibi ilkeler uygulanmalıdır."
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"Tüm bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin elimine edilmemesi durumunda mide bulantısı, kas güçlüğü, yutma ve nefes almada zorluk, şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, sulu veya kanlı ishal gibi kısa süreli veya akut/kronik böbrek yetmezliği gibi uzun süreli sağlık problemleri meydana gelmektedir." açıklamalarında bulundu.