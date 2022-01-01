6 Haftadan Fazla Beliniz Ağrıyorsa Dikkat...
6 haftadan uzun süren bel ağrısı ise uzmanlar tarafından dikkate alınması gerektiği önemle vurgulanıyor. Peki bel ağrısı hangi hastalığın belirtisidir?
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Bel ağrısı, yaşam koşullarının zorlaşması ile birlikte en sık duyulan sorunlardan biri haline gelmeye başladı. Sinir tahrişi, kemik ve eklem problemleri ile görülmeye başlayan bel ağrısı, 30 yaş altı kişilerde görülme sıklığının artığı uzmanlar tarafından söyleniyor. 6 haftadan uzun süren bel ağrısı ise uzmanlar tarafından dikkate alınması gerektiği önemle vurgulanıyor. Peki bel ağrısı hangi hastalığın belirtisidir?
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Gün boyu kişinin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan Bel ağrısı; şekilsiz oturma, ani hareket, uzun süreli oturma gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bel ağrısı, kişinin uyku düzeni ve vücut yorgunluğuna kadar birçok nedene sebebiyet vermektedir.
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Toplumda en sık görülen şikayetlerden biri olan bel ağrısı, genel olarak bel bölgesinde başlar. Günler sonra yavaş bir şekilde bacaklarda ya da kalçalarda ağrı görülmeye başlanır.
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Uzmanların açıklamalarına göre dikkat edilmesi ve ciddiye alınması gereken bel ağrısı, 6 haftadan fazla sürüyorsa kronik ağrı sınıfına girmektedir.
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Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım,"Bel ağrısı travma, ağırlık kaldırma veya ani zorlanmalar ile ortaya çıkarken, herhangi bir neden olmadan da meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.
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En sık görülen bel ağrısı nedenini diks kökenli ağrılar olduğunu söyleyen DR. Yıldırım, "Diskin yapısındaki bozukluk bir bütün yapı olan omurga segmentinin diğer yapılarında da bozulmaya yol açabilir.
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Bu süreç diskin kendini onarması ile sonuçlanabileceği gibi, iç tabakanın sinirlere doğru taşması şeklinde tanımlanabilecek disk hernisine ya da diğer destek dokuların kalınlaşma göstermesinden dolayı lomber dar kanal olarak tanımlanan hastalıklara yol açabilir" söylemlerinde bulundu.
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BEL AĞRISI 6 HAFTADAN FAZLA SÜRÜYORSA DİKKAT! Bel ağrılarının yaklaşık yüzde 50?si 2 haftada, yüzde 80?i ise 6 hafta içerisinde azalarak geçtiğini belirten uzman doktor, 6 hafta geçmesine rağmen geçmeyen bel ağrısı kronik ağrı sınıfına gireceğini belirtti.
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BEL AĞRISI HASTALIĞI İHMAL EDİLMEMELİ! Bel ağrısı yaşanyan insanların özellikle ağrılarını ihmal etmemeleri fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümlerine başvurması gerekiyor.
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BEL AĞRILARI BU HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR! Sırt ve bel ağrılarının skolyoz ve omurga tümörlerinde görüldüğünü belirten uzmanlar özellikle gece uykudan uyandıran sırt ağrılarının omurga tümörlerinin en erken belirtisi olduğunu belirtiyor.
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Bu yüzden geçmeyen ve 6 haftadan fazla süren bel ağrıları ciddiye alınmalı ve bir hekime başvurulmalıdır.
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Bel ağrılarının tedavisi için bol bol egzersiz yapılması gerektiğini uzmanlar tarafından önerilmektedir.
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Tedavi süreci hekim kontrolünde yapılmalıdır. Doktorun sağlık durumuna göre önerdiği egzersizler aksatılmadan dikkatli bir şekilde yerine getirilmelidir.