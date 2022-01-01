6 Haftadan Fazla Beliniz Ağrıyorsa Dikkat...

Bel ağrısı, yaşam koşullarının zorlaşması ile birlikte en sık duyulan sorunlardan biri haline gelmeye başladı. Sinir tahrişi, kemik ve eklem problemleri ile görülmeye başlayan bel ağrısı, 30 yaş altı kişilerde görülme sıklığının artığı uzmanlar tarafından söyleniyor. 6 haftadan uzun süren bel ağrısı ise uzmanlar tarafından dikkate alınması gerektiği önemle vurgulanıyor. Peki bel ağrısı hangi hastalığın belirtisidir?