Çırağan Sarayı lanetli çıktı!

Çırağan hiçbir padişaha yâr olmadı! Sultan Abdülâziz inşaatın tamamlanmasından beş sene sonra, 1876?da tahtından indirildi; önce Topkapı?ya, oradan da Çırağan?ın hemen ilerisindeki Feriye Sarayı?na kapatıldı ve birkaç gün sonra Feriye?de katledildi. Yerini alan Beşinci Murad da tahtta 93 gün kalabildi. ?Padişahımız efendimiz çıldırdı? deyip onu da devirdiler, tahta Sultan Abdülhamid geçti ve ağabeyi Beşinci Murad?ı Çırağan?a kapattı. Başlarında gazeteci Ali Suavi?nin bulunduğu bir grup 1878 Mayıs?ında devrik hükümdarı yeniden tahta çıkartabilmek için Çırağan?ı bastı, baskına müdahale eden Beşiktaş Muhafızı Yedi-Sekiz Hasan Paşa elindeki sopa ile Ali Suavi?nin kafasını kırdı ve baskın son buldu! Beşinci Murad?ın kadınları ve çocukları ile Çırağan?daki hapis hayatı 28 sene sürecek, sabık hükümdarın saraydan 1904?te ancak cenazesi çıkabilecekti...