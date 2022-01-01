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Uğur Arslan'dan Sürpriz!

2006 yılında çıkardığı "Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla bir anda milyonların kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Uğur Arslan, şimdilerde yeni bir proje için hazırlanıyor.

  1. Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından sessizliğini koruyan Uğur Arslan,  hayranlarını heyecanlandırdı.&#8203;

    Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından sessizliğini koruyan Uğur Arslan,  hayranlarını heyecanlandırdı.​

  2. İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor.

    İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor.

  3. Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.