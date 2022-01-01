Uğur Arslan'dan Sürpriz!

Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor.

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