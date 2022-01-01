Uğur Arslan'dan Sürpriz!
2006 yılında çıkardığı "Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla bir anda milyonların kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Uğur Arslan, şimdilerde yeni bir proje için hazırlanıyor.
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Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından sessizliğini koruyan Uğur Arslan, hayranlarını heyecanlandırdı.
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İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor.
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Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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