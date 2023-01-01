Kolesterol Seviyelerini Yerle Bir Eden Hata!
Sinsice ilerleyen ve birçok kişinin hasta olduğunu fark ettirmeyen kolesterol, kalp krizi ve felç gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
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Sinsice ilerleyen ve birçok kişinin hasta olduğunu fark ettirmeyen kolesterol, kalp krizi ve felç gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bazı gıdaların kolesterol seviyelerini yerle bir ettiğini açıkladı. Peki o besinler hangisi?
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Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür.
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Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlar ile D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyacı vardır.
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Kolesterolü yükselten nedenler arasında beslenme tarzı, ilerleyen yaş, şişmanlık, geçirilmiş bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar, sigara ve genetik yatkınlık bulunur.
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Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin yanı sıra bakliyatlara, bitki bazlı yağlara da ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı yağlar denildiğinde ilk akla gelen yağlardan olan hindistan cevizi yağının birçok farklı kullanım alanı bulunuyor.
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Yiyeceklere ve içeceklere özel aroma katan hindistan cevizi yağı sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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Ancak bir kardiyolog, bitki bazlı işlenmiş gıdaların genellikle kolesterol seviyelerini yükseltebilen hindistan cevizi yağı içerdiğini söyledi.
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BU YAĞI KULLANANLARIN KOLESTEROLÜNÜN DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖZLEMLENDİ
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Hindistan cevizi yağının, doymuş yağ oranı tereyağından daha yüksektir, bu da onu kalbiniz için daha az sağlıklı bir seçim haline getirebilir.
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Dr. Harmony Reynolds, vegan işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bir bileşen olan hindistan cevizi yağını daha fazla tüketen hastalarında bir model fark ettiğini söyledi.
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Insider'a, "Hastalara bunu sormayı öğrendim çünkü hindistan cevizi yağı içeren yiyecekler sundukları için LDL kolesterolü yükselen birden fazla hasta görüyordum" dedi.
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ZEYTİNYAĞI DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇİM OLABİLİR
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Genel olarak, Cleveland Clinic'e göre, diyetinizde idareli kullanılmalıdır. Araştırmalar, zeytinyağının daha sağlıklı bir seçim olduğunu ve bazı kanıtlarla birlikte kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
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KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİNE DİKKAT
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Hindistan cevizi yağı içeren vegan yiyeceklerin birçoğu da ultra-işlenmiştir, yani tuz, şeker ve yağ gibi katkı maddeleri içerirler ve genellikle daha az besin ve lif içerirler.
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Araştırmalar, çok fazla işlenmiş gıda yemenin kalp hastalığı ve kanser gibi hastalık riskini artırabileceğini gösteriyor.
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Geçtiğimiz on yılda kalp sorunu ve baskı, kolesterol, ateroskleroz gibi problemleri yaşayanların sayısı arttı. Bunların nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Ani kalp krizi, felç gibi yaşamı tehdit eden sorunlara yol açan yüksek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ise yaşamınızı kurtarabilir. işte tıkanmış damarları açan elma yöntemi...
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Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir.
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Damarlarda tıkanıklık oluşumunda en önemli faktör, damarların esneklik ve iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan aterosklerozdur. Damar sertliği olarak da bilinen ateroskleroz gelişimini tetikleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları;
Aşırı kilolu olmak, Sigara kullanımı, Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi, Diyabet, Hareketsiz yaşam tarzı, Doymuş ve trans yağlar açısından zengin sağlıksız beslenme şekli, Ailede ateroskleroz öyküsü, İleri yaş olarak sıralanabilir.
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Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz birkaç nokta, kolesterol seviyelerinde beklenmedik değişim oluşturabilir. ETİKETİ OKUYUN
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Yiyeceklerdeki doymuş yağ, kolesterol üzerinde büyük etkiler ortaya çıkarıyor. Yiyeceklerdeki doymuş yağın kolesterolümüz üzerinde büyük etkisi vardır, bu nedenle, 100 g'da 1,5 g'dan az doymuş yağ içeren yiyeceklerin doymuş yağ oranının düşük, 5 g'dan fazla doymuş yağ içeren yiyeceklerin ise yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Kadınlar günde 20 gr'dan az, erkekler ise 30 gr'dan az doymuş yağ almalıdır.
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DOĞRU YAĞ TÜRLERİNİ SEÇİN Kızartma, kavurma veya soslama, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar kullanmak kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
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Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü koruyan tekli doymamış maddeler açısından yüksek olduğu için genellikle en iyi seçenek olarak kabul edilir.
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HER BİTKİ BAZLI DİYET İYİ DEĞİLDİR
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Bitki bazı diyetler, doymuş yağ yönünden düşük olsa da örneğin; tereyağı yerine kullanılan hindistancevizi yağı da %87 doymuş yağdan oluşuyor. Bu nedenle tamamen bitkisel olması, tükettiğiniz besinin kolesterol açısından tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu noktada mutlaka dikkat edilmesi gereken ayrıntılar mevcut.
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PORSİYONLARI KONTROL EDİN Fasulye, mercimek, bezelye ve nohut tüketimi, kolesterol seviyelerini kontrol etme konusunda daha etkili sonuçlar sunabilir. Günde 130 gram baklagil tüketiminin, altı hafta boyunca devam etmesi durumunda %5 düşüş sağlayabilir.
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GÜNDE İKİ ELMA? Çalışmalar elmanın kolesterol üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor.
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Bilim insanları, kolesterolü düşürmek için ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdikleri elmanın, günde iki tane tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
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Elmanın üzerine serpeceğiniz az miktardaki tarçın kan şekerinizi de dengeleyecektir.