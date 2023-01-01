Kolesterol Seviyelerini Yerle Bir Eden Hata!

Sinsice ilerleyen ve birçok kişinin hasta olduğunu fark ettirmeyen kolesterol, kalp krizi ve felç gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bazı gıdaların kolesterol seviyelerini yerle bir ettiğini açıkladı. Peki o besinler hangisi?