Icardi'nin Bilekliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Bileklikte bulunan ay yıldız ve nazar boncuğu detayı gözlerden kaçmadı. Arjantinli futbolcuya beğeni ve yorum yağdı.

Eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlite İstanbul'da yaşan futbolcu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

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