Icardi'nin Bilekliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi, maçlardaki performansıyla gündem olduğu kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor.
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Galatasaray'ın ikonik fulbolcularından biri haline gelen Icardi, sosyal medya hesabında 11 milyonu aşkın takipçi kitlesi sahip.
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Eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlite İstanbul'da yaşan futbolcu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
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Icardi'nin son paylaştığı fotoğraftaki bileklik detayı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Arabanın içinde verdiği pozu paylaşan Icardi'nin bilekliği dikkatleri çekti.
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Bileklikte bulunan ay yıldız ve nazar boncuğu detayı gözlerden kaçmadı. Arjantinli futbolcuya beğeni ve yorum yağdı.
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