Dünyanın En Nadir Hastalıkları, Türkiye'de O Kadar Da Nadir Değil

Her 4 yılda bir takvimlerde gördüğümüz 29 Şubat Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü "nadir" görülen hastalıklara farkındalık yaratmak için seçilmiş bir tarih. Nadir görülen hastalıkların yüzde 80'i genetik nedenlerden kaynaklanıyor. Bu hastalıklardan yüzde 95'inin ise tedavisi yok ve çocukların yüzde 30'u ne yazık ki 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Nadir bir hastalıktan muzdarip olan kişilerin yüzde 50'sinin rahatsızlığı çocukluk çağında teşhis ediliyor. Bir yaşın altında gerçekleşen çocuk ölümlerinin yüzde 35'i nadir hastalıklardan kaynaklanıyor.