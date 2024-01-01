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Çok İşlenmiş Gıdaların Zararları Korkutuyor!

Çok işlenmiş yiyecekler listesi

  1. Günlük hayatımızda özellikle gençlerin çok sık tükettiği bazı gıdalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre işlenmiş gıdaların ölümcül hastalıkları tetiklediği ve 32 farklı sağlık sorununa yol açtığı ortaya çıktı. İşte çok işlenmiş o gıdalar

    Günlük hayatımızda özellikle gençlerin çok sık tükettiği bazı gıdalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre işlenmiş gıdaların ölümcül hastalıkları tetiklediği ve 32 farklı sağlık sorununa yol açtığı ortaya çıktı. İşte çok işlenmiş o gıdalar

  2. Hamburger, patates kızartması, çikolata, meşrubat ve mısır gevreğinin hazır gıda olduğu biliniyor. Bu yiyeceklerin ?çok işlenmiş gıdalar? kategorisine girdiği ifade edildi. Bu gıdaların sağlığımız üzerindeki etkilerini ortaya koyan yeni ve geniş çaplı bir araştırma, çok işlenmiş gıdaların 32 farklı hastalığa neden olabileceğini ortaya koydu.

    Hamburger, patates kızartması, çikolata, meşrubat ve mısır gevreğinin hazır gıda olduğu biliniyor. Bu yiyeceklerin ?çok işlenmiş gıdalar? kategorisine girdiği ifade edildi. Bu gıdaların sağlığımız üzerindeki etkilerini ortaya koyan yeni ve geniş çaplı bir araştırma, çok işlenmiş gıdaların 32 farklı hastalığa neden olabileceğini ortaya koydu.

  3. Araştırmaya, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları katıldı.

    Araştırmaya, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları katıldı.

  4. Toplam 10 milyon kişinin dahil olduğu 45 farklı çalışmanın verilerini bir araya getiren araştırmacılar, çok işlenmiş gıda tüketiminin, hayatımızı kısaltabilecek 32 farklı sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu buldu.

    Toplam 10 milyon kişinin dahil olduğu 45 farklı çalışmanın verilerini bir araya getiren araştırmacılar, çok işlenmiş gıda tüketiminin, hayatımızı kısaltabilecek 32 farklı sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu buldu.

  5. Araştırmaya göre, çok işlenmiş gıda tüketimi, kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırıyor. <br> Ayrıca, çok işlenmiş gıdalar, ölüm riskini yüzde 21 yükseltiyor. Bu gıdaların, solunum, sindirim, kan basıncı ve kolesterol gibi diğer sağlık sorunlarını da tetiklediği belirtiliyor.

    Araştırmaya göre, çok işlenmiş gıda tüketimi, kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırıyor.
    Ayrıca, çok işlenmiş gıdalar, ölüm riskini yüzde 21 yükseltiyor. Bu gıdaların, solunum, sindirim, kan basıncı ve kolesterol gibi diğer sağlık sorunlarını da tetiklediği belirtiliyor.

  6. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların günlük beslenmesinin yüzde 80'ini çok işlenmiş gıdalar oluşturuyor. Uzmanlar, bu gıdaların, kimyasal katkı maddeleriyle hem lezzetli hem de zararlı hale getirildiğini söylüyor.

    Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların günlük beslenmesinin yüzde 80'ini çok işlenmiş gıdalar oluşturuyor. Uzmanlar, bu gıdaların, kimyasal katkı maddeleriyle hem lezzetli hem de zararlı hale getirildiğini söylüyor.

  7. Bu gıdalarda, ucuz ve kalitesiz malzemeler kullanılıyor. Aroma, renk ve kıvam vermek için de çeşitli kimyasallar ekleniyor.

    Bu gıdalarda, ucuz ve kalitesiz malzemeler kullanılıyor. Aroma, renk ve kıvam vermek için de çeşitli kimyasallar ekleniyor.

  8. Bu araştırma, çok işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu gösteren son zamanlardaki çalışmaları doğruluyor.

    Bu araştırma, çok işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu gösteren son zamanlardaki çalışmaları doğruluyor.

  9. İşte kaçınılması gereken birkaç yaygın işlenmiş gıda örneği: <br>Şekerle tatlandırılmış içecekler: Şeker ilaveli sodalar, spor içecekleri, şeker ilaveli meyve suyu, şeker ilaveli soğuk çaylar, enerji içecekleri

    İşte kaçınılması gereken birkaç yaygın işlenmiş gıda örneği:
    Şekerle tatlandırılmış içecekler: Şeker ilaveli sodalar, spor içecekleri, şeker ilaveli meyve suyu, şeker ilaveli soğuk çaylar, enerji içecekleri

  10. İşlenmiş etler: Paketli pastırma, salam, sucuk, sosis, kurutulmuş etler <br> Paketli dondurulmuş gıdalar/hazır yemekler

    İşlenmiş etler: Paketli pastırma, salam, sucuk, sosis, kurutulmuş etler
    Paketli dondurulmuş gıdalar/hazır yemekler

  11. Fast food <br> Tuzlu atıştırmalıklar: Patates cipsi, krakerler, paketli patlamış mısır Tatlılar: Paketli kurabiyeler, kekler, dondurmalar, şekerlemeler <br> Diyet bisküviler <br> Rafine tahıllar: Beyaz ekmek, beyaz makarna, hazır erişte

    Fast food
    Tuzlu atıştırmalıklar: Patates cipsi, krakerler, paketli patlamış mısır Tatlılar: Paketli kurabiyeler, kekler, dondurmalar, şekerlemeler
    Diyet bisküviler
    Rafine tahıllar: Beyaz ekmek, beyaz makarna, hazır erişte