Çok İşlenmiş Gıdaların Zararları Korkutuyor!

Araştırmaya göre, çok işlenmiş gıda tüketimi, kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırıyor.

Ayrıca, çok işlenmiş gıdalar, ölüm riskini yüzde 21 yükseltiyor. Bu gıdaların, solunum, sindirim, kan basıncı ve kolesterol gibi diğer sağlık sorunlarını da tetiklediği belirtiliyor.