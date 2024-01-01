Okula Giden Çocuklarda Uyku Düzeni Nasıl Oluşturulur?

GECE YATIŞ SAATİNİ KADEMELİ OLARAK ÖNE ALIN

Gece saatini ilk başta birden öne çekmek yerine kademeli olarak öne çekin. Örneğin;

1. ve 2. gün: 22.30

3. ve 4 .gün: 22.00

5. ve 6. gün: 21.30

7. ve 8. gün: 21.00

gibi yapabileceğiniz bir gece saat düzeni çocuğunuz için hedeflediğiniz uyku düzenine daha rahat alışmasına imkan tanır.