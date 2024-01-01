Okula Giden Çocuklarda Uyku Düzeni Nasıl Oluşturulur?
Çocuklarda uyku düzeni nasıl olmalı?
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Okulların açılmasına oldukça az bir zamanın kaldığı bu son günlerde anne babaların çocukları için dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri de çocukların uyku düzenidir.
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Uykusuzluk çocukların öğrenme yeteneğini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebileceğinden derslerdeki başarılarını da düşürebilmektedir.
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Uykusunu alamayan çocuklar okulda derslerine konsantre olamayacak ve bu durumda ders notlarında etkisini gösterecektir.
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Bu sebeple bu durumda ebeveynlere düşen en önemli görev çocukların uyku düzeninin sağlanmasında yardımcı olarak onların ihtiyacı olan uykuyu yeterli şekilde almalarına imkan sağlamaktır.
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İkinci ara tatilin gelmesiyle kısa süreli bir tatil dönemine giren çocuklar, bu zamanlarda gece geç yatıp sabah da geç kalkmayı alışkanlık edinebilirler.
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Ortalama 8 ila 12 saat aralığında bir uyku düzenine sahip olması gereken çocuklar bu ideal saatin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde bazı uyku problemleri yaşayabilmektedirler.
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Peki ara tatil dönemiyle birlikte uyku düzeni bozulan çocuklarda düzen yeniden nasıl oluşturulur?
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Çocuklarda uyku düzeni nasıl olmalıdır? İşte cevabı...
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HER SABAH AYNI SAATTE KALDIRMAYI DENEYİN Okulların açılmasına sayılı günlerin kaldığı bu günlerde okullar daha başlamadan en azından 1 hafta öncesinde çocuğunuzu sabahları aynı saatte kaldırmayı deneyin.
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Bu sayede çocuğunuzun vücudu aynı saatte uyanmaya alışacak ve geceleri daha erken yatabilmesine imkan sağlanacaktır.
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ELEKTRONİK CİHAZLARLA ETKİLEŞİMİ UYKUDAN 1 SAAT ÖNCESİNDE KESİN Ekran süresinin uzaması çocuklarda uyku problemlerine yol açabileceği gibi bu cihazların yansıtmış olduğu ışık uykuyu getiren melatonin hormonunun salgılanmasını negatif etkiler ve bu da çocukların uykuya geçişini zorlaştırır.
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DIŞARIDA GEÇİRİLEN ZAMANLA BİRLİKTE ALINAN OKSİJEN VE ENERJİ HARCAMASI UYKUYA GEÇİŞİ ÖNEMLİ ETKİLER Eğer imkan varsa çocuğunuzla birlikte dışarıda geçirilecek 30 dakika çocuğunuzun daha kaliteli bir uyku almasını sağlar.
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SAKİNLİK İÇEREN AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİN Yatmaya geçmeden önce puzzle, kitap okuma, lego yapma gibi sakinlik içeren aktiviteler yapılması da çocukların uyku kalitesinin artmasına sebep olur.
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GECE YATIŞ SAATİNİ KADEMELİ OLARAK ÖNE ALIN
Gece saatini ilk başta birden öne çekmek yerine kademeli olarak öne çekin. Örneğin;
1. ve 2. gün: 22.30
3. ve 4 .gün: 22.00
5. ve 6. gün: 21.30
7. ve 8. gün: 21.00
gibi yapabileceğiniz bir gece saat düzeni çocuğunuz için hedeflediğiniz uyku düzenine daha rahat alışmasına imkan tanır.