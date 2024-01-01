Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Son Haliyle Sosyal Medyayı Salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Son Haliyle Sosyal Medyayı Salladı!

Güven Hokna kaç yaşında?

  1. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

    Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

  2. Bir döneme damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri izlenmeye devam eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde Hayriye Tekin karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı...

    Bir döneme damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri izlenmeye devam eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde Hayriye Tekin karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıktı...

  3. 'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

    'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

  4. Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

    Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

  5. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında

    Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında

  6. Eğlenceli videolarının yanı sıra martılarla çektiği videolarla tanınan fenomen Ogün Alibaş, oyuncu Güven Hokna ile bir araya geldi. Yaprak Dökümü'ndeki rolü ile yıllardır gündemden düşmeyen Hokna ile, dizideki bir sahneyi canlandırdılar.

    Eğlenceli videolarının yanı sıra martılarla çektiği videolarla tanınan fenomen Ogün Alibaş, oyuncu Güven Hokna ile bir araya geldi. Yaprak Dökümü'ndeki rolü ile yıllardır gündemden düşmeyen Hokna ile, dizideki bir sahneyi canlandırdılar.

  7. "Yaptığım iğrenç espriyle Hayriye Hanım'ın ağzının tadını kaçırıyorum" başlıklı videoda, Fikret karakterinin "Tuzluk uzamıyor." esprini yeniden ele aldılar. Bu espriye çok sinirlenen Hayriye Hanım, yine dizideki bir başka sahneyi fenomenin üzerinde uyguladı.

    "Yaptığım iğrenç espriyle Hayriye Hanım'ın ağzının tadını kaçırıyorum" başlıklı videoda, Fikret karakterinin "Tuzluk uzamıyor." esprini yeniden ele aldılar. Bu espriye çok sinirlenen Hayriye Hanım, yine dizideki bir başka sahneyi fenomenin üzerinde uyguladı.