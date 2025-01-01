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Telefonu Uçuş Moduna Almasanız Ne Olur? Uçağa Binerken Dikkat!

Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Uçağa binerken dikkat!

  1. Uçak yolculuğu deneyiminiz olmasa bile uçakta telefonların uçak moduna alındığını bilirsiniz. Bir çok insan yolculuğun başlangıcında gelen bir uyarı anonsu ile birlikte sebebinin ne olduğunu bilmeden telefonunu uçak moduna alır. Bu uyarıda telefonların tamamen kapatılması ya da uçak moduna alınması istenir. Peki uçak modu nedir? Uçakta neden cep telefonu kapatılır ?

    Uçak yolculuğu deneyiminiz olmasa bile uçakta telefonların uçak moduna alındığını bilirsiniz. Bir çok insan yolculuğun başlangıcında gelen bir uyarı anonsu ile birlikte sebebinin ne olduğunu bilmeden telefonunu uçak moduna alır. Bu uyarıda telefonların tamamen kapatılması ya da uçak moduna alınması istenir. Peki uçak modu nedir? Uçakta neden cep telefonu kapatılır ?

  2. Uçak modu nedir?<p> Airplane Mode adı verilen uçuş modu günümüzde tüm akıllı telefonlarda bulunur. Uçak modu uçak yolculuklarında telefonu kapatmaya gerek kalmadan bağlantıları kesmek için kullanılır. Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda telefon şebekesi bağlantısı, wifi, mobil veri, bluetooth gibi özellikler kapanmış olur.

    Uçak modu nedir?

    Airplane Mode adı verilen uçuş modu günümüzde tüm akıllı telefonlarda bulunur. Uçak modu uçak yolculuklarında telefonu kapatmaya gerek kalmadan bağlantıları kesmek için kullanılır. Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda telefon şebekesi bağlantısı, wifi, mobil veri, bluetooth gibi özellikler kapanmış olur.

  3. Dizüstü bilgisayarlar, dijital kitap okuyucular ve telefonlar elektronik emisyona sebep olduğundan, bu durum elektronların metal yüzeyden dışarı yayılmasıyla oluşuyor.

    Dizüstü bilgisayarlar, dijital kitap okuyucular ve telefonlar elektronik emisyona sebep olduğundan, bu durum elektronların metal yüzeyden dışarı yayılmasıyla oluşuyor.

  4. Uçak seyir halindeyken oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla telefonların uçuş moduna alınması istenir. Bugüne dek cep telefonunun açık olmasından dolayı yaşanan herhangi bir uçak kazası bulunmasa da telefonun açık konumda olması uçağa birtakım zararlar verebilir.

    Uçak seyir halindeyken oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla telefonların uçuş moduna alınması istenir. Bugüne dek cep telefonunun açık olmasından dolayı yaşanan herhangi bir uçak kazası bulunmasa da telefonun açık konumda olması uçağa birtakım zararlar verebilir.

  5. Cep telefonlarında bulunan frekans ve emisyon kaynakları, baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal gücünü artırır. Bu durum da uçakta bulunan bazı cihazlara etki ederek elektromanyetik uyumsuzluk (EMU) durumu yaratabilir. Telefonun normal konumdayken radyo frekanslarda yayın yapan tüm kanalların açık bulunması uçağın çeşitli alıcı ve algılayıcı devrelerine parazit yapabilir. Aynı zamanda tüm bu bağlantılar uçağın elektronik sistemlerine ve kule ile iletişimlerine de parazit oluşturabilir. Ayrıca telefonunuzu normal zamanlarda radyo, hoparlör gibi aletlerin yanına koyduğunuzda çıkan cızırtılı sesler, uçakta pilot ile kule arasındaki iletişime parazit yaparak pilotun uçağı daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini de kolaylaştırır.

    Cep telefonlarında bulunan frekans ve emisyon kaynakları, baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal gücünü artırır. Bu durum da uçakta bulunan bazı cihazlara etki ederek elektromanyetik uyumsuzluk (EMU) durumu yaratabilir. Telefonun normal konumdayken radyo frekanslarda yayın yapan tüm kanalların açık bulunması uçağın çeşitli alıcı ve algılayıcı devrelerine parazit yapabilir. Aynı zamanda tüm bu bağlantılar uçağın elektronik sistemlerine ve kule ile iletişimlerine de parazit oluşturabilir. Ayrıca telefonunuzu normal zamanlarda radyo, hoparlör gibi aletlerin yanına koyduğunuzda çıkan cızırtılı sesler, uçakta pilot ile kule arasındaki iletişime parazit yaparak pilotun uçağı daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini de kolaylaştırır.

  6. 1991 yılında bu sebepler ile yasaklanan uçaklarda mobil cihaz kullanımı, 2013 yılında tüm akıllı cihazlara uçuş modunun eklenmesi ile birlikte tüm uçuş seferlerinde telefonların uçak modunda kullanılmasını kolaylaştırdı. Sonuç olarak yolculuklarda telefonu uçak moduna almamak uçağın düşmesine sebep olmayabilir ancak kokpitte radyo kesintileri yaşanmasına, pilotun rahatsız edici sesler duymasına ve kule ile sağlıklı iletişim kuramamasına sebep oluyor. Bu yüzden ne olursa olsun olabilecek her ihtimale karşı tüm uçak yolculuklarında cep telefonlarını tamamen kapatmak ya da uçuş moduna almak önem kazanıyor.

    1991 yılında bu sebepler ile yasaklanan uçaklarda mobil cihaz kullanımı, 2013 yılında tüm akıllı cihazlara uçuş modunun eklenmesi ile birlikte tüm uçuş seferlerinde telefonların uçak modunda kullanılmasını kolaylaştırdı. Sonuç olarak yolculuklarda telefonu uçak moduna almamak uçağın düşmesine sebep olmayabilir ancak kokpitte radyo kesintileri yaşanmasına, pilotun rahatsız edici sesler duymasına ve kule ile sağlıklı iletişim kuramamasına sebep oluyor. Bu yüzden ne olursa olsun olabilecek her ihtimale karşı tüm uçak yolculuklarında cep telefonlarını tamamen kapatmak ya da uçuş moduna almak önem kazanıyor.

  7. Sonuç olarak, telefonlarınızı uçuş moduna almadığınızda; kokpitte radyo kesintileri yaşanabiliyor ve pilotlar rahatsız edici sesler duyabiliyor. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı yoldan etkisi olan cep telefonlarını yine de her ihtimale karşı uçuş moduna almak (veya kapatmak) gerekiyor.

    Sonuç olarak, telefonlarınızı uçuş moduna almadığınızda; kokpitte radyo kesintileri yaşanabiliyor ve pilotlar rahatsız edici sesler duyabiliyor. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı yoldan etkisi olan cep telefonlarını yine de her ihtimale karşı uçuş moduna almak (veya kapatmak) gerekiyor.