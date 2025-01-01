Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Uçağa binerken dikkat!

Cep telefonlarında bulunan frekans ve emisyon kaynakları, baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal gücünü artırır. Bu durum da uçakta bulunan bazı cihazlara etki ederek elektromanyetik uyumsuzluk (EMU) durumu yaratabilir. Telefonun normal konumdayken radyo frekanslarda yayın yapan tüm kanalların açık bulunması uçağın çeşitli alıcı ve algılayıcı devrelerine parazit yapabilir. Aynı zamanda tüm bu bağlantılar uçağın elektronik sistemlerine ve kule ile iletişimlerine de parazit oluşturabilir. Ayrıca telefonunuzu normal zamanlarda radyo, hoparlör gibi aletlerin yanına koyduğunuzda çıkan cızırtılı sesler, uçakta pilot ile kule arasındaki iletişime parazit yaparak pilotun uçağı daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini de kolaylaştırır.