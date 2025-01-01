Ferdi Tayfur'un 'Kırk'ında Necla Nazır Ve Tuğçe Tayfur Öfke Kustular!

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; ?Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok? dedi. Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur ?Bugün sadece dua? diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.