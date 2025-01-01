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Ferdi Tayfur'un 'Kırk'ında Necla Nazır Ve Tuğçe Tayfur Öfke Kustular!

vefatının 40?ıncı gününde Eyüp Sultan Camii?nde mevlit okutan Tuğçe Tayfur, çıkışta yaşananlardan dolayı neredeyse baygınlık geçiriyordu.

  1. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur?un vefatının 40?ıncı gününde Eyüp Sultan Camii?nde mevlit okutan Tuğçe Tayfur, çıkışta yaşananlardan dolayı neredeyse baygınlık geçiriyordu.

    Merhum sanatçı Ferdi Tayfur?un vefatının 40?ıncı gününde Eyüp Sultan Camii?nde mevlit okutan Tuğçe Tayfur, çıkışta yaşananlardan dolayı neredeyse baygınlık geçiriyordu.

  2. Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.

    Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.

  3. Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

    Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

  4. TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; ?Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok? dedi. Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur ?Bugün sadece dua? diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

    TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; ?Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok? dedi. Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur ?Bugün sadece dua? diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

  5. "NURLARDA YATSIN" Necla Nazır da mevlit sonrası ?Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" diyerek hiçbir soruya yanıt vermedi.

    "NURLARDA YATSIN" Necla Nazır da mevlit sonrası ?Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" diyerek hiçbir soruya yanıt vermedi.

  6. Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise ?Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin? dedi.

    Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise ?Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin? dedi.

  7. Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir 'Mirasını da size bıraktı' deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.

    Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir 'Mirasını da size bıraktı' deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.