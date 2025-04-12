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Dünyada En Fazla Türk'ün Yaşadığı Ülkeler Açıklandı!

Dünyanın bazı ülkelerine yerleşen Türkler'in daha çok hangi ülkelerde yaşadığı belli oldu. İşte dünyada en fazla Türk'ün yaşadığı 10 ülke...

  1. Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve devam eden göçlerle birlikte, yurt dışındaki Türk toplumu giderek büyüyor.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve devam eden göçlerle birlikte, yurt dışındaki Türk toplumu giderek büyüyor.

  2. İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!<br>10) DANİMARKA- 75 BİN TÜRK VATANDAŞI

    İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!
    10) DANİMARKA- 75 BİN TÜRK VATANDAŞI

  3. 9) İSVİÇRE- 130 BİN

    9) İSVİÇRE- 130 BİN

  4. AVUSTRALYA- 150 BİN

    AVUSTRALYA- 150 BİN

  5. BELÇİKA- 240 BİN

    BELÇİKA- 240 BİN

  6. AVUSTURYA- 250 BİN

    AVUSTURYA- 250 BİN

  7. ABD- 300 BİN

    ABD- 300 BİN

  8. İNGİLTERE- 400 BİN

    İNGİLTERE- 400 BİN

  9. 3) HOLLANDA- 500 BİN

    3) HOLLANDA- 500 BİN

  10. 2) FRANSA- 700 BİN

    2) FRANSA- 700 BİN

  11. 1) ALMANYA- 4 MİLYON

    1) ALMANYA- 4 MİLYON

12 Nisan 2025