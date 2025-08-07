Şarj Cihazını Prizde Bırakmak Doğru Mu?

Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında -cihaza bağlı olmasalar bile- az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutuyor. Tek bir cihazın tüketimi düşük görünse de, evde prizde unutulan tüm şarj aletleri zamanla birikerek yıllar içinde ciddi bir enerji israfına neden olabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.