Şarj Cihazını Prizde Bırakmak Doğru Mu?

Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Şarj Cihazını Prizde Bırakmak Doğru Mu?

''Vampir enerji'' tehlike saçıyor

  1. Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında -cihaza bağlı olmasalar bile- az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutuyor. Tek bir cihazın tüketimi düşük görünse de, evde prizde unutulan tüm şarj aletleri zamanla birikerek yıllar içinde ciddi bir enerji israfına neden olabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.

    Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında -cihaza bağlı olmasalar bile- az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutuyor. Tek bir cihazın tüketimi düşük görünse de, evde prizde unutulan tüm şarj aletleri zamanla birikerek yıllar içinde ciddi bir enerji israfına neden olabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.

  2. MODERN ŞARJ ALETLERİ DAHA MI GÜVENLİ? Melbourne Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Glen Farivar, modern şarj cihazlarının, bekleme modundaki enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlandığını söylüyor. Farivar, bu cihazların "akıllı güç yönetimi bileşenlerine" sahip olduğunu ve dış bir cihaz enerji çekmeye çalışmadıkça uyku modunda kaldıklarını belirtiyor. Ancak yine de elektrik akımı şarj cihazlarından geçtiği sürece, cihazın zamanla yıpranması mümkün. Özellikle elektrik şebekesinde yaşanan voltaj dalgalanmaları, şarj cihazlarının ömrünü kısaltabiliyor.

    MODERN ŞARJ ALETLERİ DAHA MI GÜVENLİ? Melbourne Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Glen Farivar, modern şarj cihazlarının, bekleme modundaki enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlandığını söylüyor. Farivar, bu cihazların "akıllı güç yönetimi bileşenlerine" sahip olduğunu ve dış bir cihaz enerji çekmeye çalışmadıkça uyku modunda kaldıklarını belirtiyor. Ancak yine de elektrik akımı şarj cihazlarından geçtiği sürece, cihazın zamanla yıpranması mümkün. Özellikle elektrik şebekesinde yaşanan voltaj dalgalanmaları, şarj cihazlarının ömrünü kısaltabiliyor.

  3. Modern cihazların bu tür dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirten uzman isim, ucuz ve sertifikasız şarj cihazları için aynı durumun geçerli olmadığını ve bunların yangın riski taşıyabileceğini söylüyor.

    Modern cihazların bu tür dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirten uzman isim, ucuz ve sertifikasız şarj cihazları için aynı durumun geçerli olmadığını ve bunların yangın riski taşıyabileceğini söylüyor.

  4. The Mirror'da yer alan haberde, Farivar konuyla ilgili şunları söylüyor: ?Eğer bir şarj cihazı normalden fazla ısınıyor, ses çıkarıyor ya da hasar görmüşse, değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bu durumda prizde bırakmak, son derece tehlikeli olabilir.?

    The Mirror'da yer alan haberde, Farivar konuyla ilgili şunları söylüyor: ?Eğer bir şarj cihazı normalden fazla ısınıyor, ses çıkarıyor ya da hasar görmüşse, değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bu durumda prizde bırakmak, son derece tehlikeli olabilir.?

7 Ağustos 2025