Şarj Cihazını Prizde Bırakmak Doğru Mu?
''Vampir enerji'' tehlike saçıyor
Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında -cihaza bağlı olmasalar bile- az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutuyor. Tek bir cihazın tüketimi düşük görünse de, evde prizde unutulan tüm şarj aletleri zamanla birikerek yıllar içinde ciddi bir enerji israfına neden olabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.
MODERN ŞARJ ALETLERİ DAHA MI GÜVENLİ? Melbourne Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Glen Farivar, modern şarj cihazlarının, bekleme modundaki enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlandığını söylüyor. Farivar, bu cihazların "akıllı güç yönetimi bileşenlerine" sahip olduğunu ve dış bir cihaz enerji çekmeye çalışmadıkça uyku modunda kaldıklarını belirtiyor. Ancak yine de elektrik akımı şarj cihazlarından geçtiği sürece, cihazın zamanla yıpranması mümkün. Özellikle elektrik şebekesinde yaşanan voltaj dalgalanmaları, şarj cihazlarının ömrünü kısaltabiliyor.
Modern cihazların bu tür dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirten uzman isim, ucuz ve sertifikasız şarj cihazları için aynı durumun geçerli olmadığını ve bunların yangın riski taşıyabileceğini söylüyor.
The Mirror'da yer alan haberde, Farivar konuyla ilgili şunları söylüyor: ?Eğer bir şarj cihazı normalden fazla ısınıyor, ses çıkarıyor ya da hasar görmüşse, değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bu durumda prizde bırakmak, son derece tehlikeli olabilir.?