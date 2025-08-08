Glutensiz Mercimekli Krep Tarifi! Unlusundan Farkı Yok
Glutensiz mercimekli krep tarifi! Unlusundan farkı yok, doyurucu ve sağlıklı lezzet bombası
-
Kahvaltıların ve akşam beş çayı atıştırmalıklarının vazgeçilmezi olan krep, hem çok lezzetli hem de yanında yediğiniz reçel, çikolata gibi ürünlerle biraz kalorili bir atıştırmalıktır. Krepten vazgeçemiyor ancak kalori alımını da kısıtlamak istiyorsanız sizin için sağlıklı bir tarifimiz var: 'mercimekli krep'
-
Mercimekli krep tarifi hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Üstelik bu tarifin hem yapımı çok kolay hem de tamamen evinizde bulunan ürünleri kullanarak hazırlayabilirsiniz.
-
Malzemeler; yarım su bardağı mercimek, çeyrek su bardağı su, tuz ve baharat.
-
Güzelce yıkadığınız kırmızı mercimeklerin üzerini geçecek kadar suyla beraber bir gece önceden suda bekletin.
-
Beklettiğiniz suyu süzüp mercimekleri tekrar güzelce yıkayın. Mercimeklerin şiştiğini göreceksiniz. Kırmızı mercimek, su, tuz ve baharatları blenderdan geçirip sıvı bir krep hamuru elde edin.
-
Isınmış tavada alt üst pişirip dilediğiniz malzemeleri içine eklediğiniz sağlıklı bir krep elde etmiş olacaksınız.
Krebinizin içine peynir, domates, salatalık, maydanoz gibi ürünler ekleyerek bir lezzet şöleni oluşturabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.