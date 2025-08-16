Çürüyen Domateslerinizi Sakın Çöpe Atmayın!

Domatesler çürüdükten sonra çok fazla küflenebilir ve bu nedenle çok kötü görünecektir.Küflenen ve çürüyen domatesleri kesinlikle yiyemiyoruz ama domatesin yemek dışında bir çok faydası var.

Konserve hazırladığınız bu günlerde çürük domateslerden nasıl fayda sağlayacağınızı açıklayacağız böylece artık bu çürük domatesleri çöpe atmanıza gerek kalmayacak.