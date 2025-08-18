Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
Uzun Yaşamın Anahtarı 8 Besin: Beslenme Uzmanı Açıkladı

Akdeniz diyetinin içerisinde yer alan bazı besinler, uzun yaşam ile ilişkilendiliyor.

  1. Mirror'da yer alan habere göre, araştırmalar Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları riskini yüzde 25, erken ölüm riskini ise yüzde 23 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Beslenme uzmanı Phil Bianchi, bu diyeti uygularken sofralardan eksik edilmemesi gereken 8 temel gıdayı ise şu şekilde sıralıyor:

  2. ZEYTİNYAĞI Zeytinyağında bulunan oleocanthal maddesi; kötü kolesterolü düşürme, felç riskini azaltma, demans ve Alzheimer?ı önleme, tip 2 diyabet riskini azaltma, tansiyonu düşürme, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlama ve kanser riskini tetikleyen DNA hasarını engelleme gibi birçok fayda sunuyor.

  3. ISPANAK Ispanak, vücutta kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra kemik sağlığını da destekliyor

  4. BALIK Protein kaynağı olarak kırmızı ete göre daha sağlıklı bir alternatif olan balık, Akdeniz diyetinin vazgeçilmez parçası. Uskumru, karides gibi düşük doymuş yağ içeren deniz ürünleriyle oldukça dengeli öğünler hazırlayabilirsiniz.

  5. ESMER PİRİNÇ Lif ve protein bakımından zengin olan esmer pirinç, kolesterolü düşürmede etkili bir besin.

  6. NOHUT Lif açısından zengin olan nohut, ruh sağlığı üzerinde de pozitif etkiler yaratıyor.

  7. DOMATES Taze ya da pişmiş olarak tüketilebilen domates, her öğüne uyum sağlayan çok yönlü bir sebze. Soslardan salatalara, her tarife lezzet katıyor.

  8. BEYAZ PEYNİR Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı olan beyaz peynir, hem bağırsak hem de kemik sağlığı için oldukça doğru bir alternatif.

  9. BİBER Antioksidan deposu olan biber, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiler taşıyor.

18 Ağustos 2025