Uzun Yaşamın Anahtarı 8 Besin: Beslenme Uzmanı Açıkladı
Akdeniz diyetinin içerisinde yer alan bazı besinler, uzun yaşam ile ilişkilendiliyor.
-
Mirror'da yer alan habere göre, araştırmalar Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları riskini yüzde 25, erken ölüm riskini ise yüzde 23 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Beslenme uzmanı Phil Bianchi, bu diyeti uygularken sofralardan eksik edilmemesi gereken 8 temel gıdayı ise şu şekilde sıralıyor:
-
ZEYTİNYAĞI Zeytinyağında bulunan oleocanthal maddesi; kötü kolesterolü düşürme, felç riskini azaltma, demans ve Alzheimer?ı önleme, tip 2 diyabet riskini azaltma, tansiyonu düşürme, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlama ve kanser riskini tetikleyen DNA hasarını engelleme gibi birçok fayda sunuyor.
-
ISPANAK Ispanak, vücutta kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra kemik sağlığını da destekliyor
-
BALIK Protein kaynağı olarak kırmızı ete göre daha sağlıklı bir alternatif olan balık, Akdeniz diyetinin vazgeçilmez parçası. Uskumru, karides gibi düşük doymuş yağ içeren deniz ürünleriyle oldukça dengeli öğünler hazırlayabilirsiniz.
-
ESMER PİRİNÇ Lif ve protein bakımından zengin olan esmer pirinç, kolesterolü düşürmede etkili bir besin.
-
NOHUT Lif açısından zengin olan nohut, ruh sağlığı üzerinde de pozitif etkiler yaratıyor.
-
DOMATES Taze ya da pişmiş olarak tüketilebilen domates, her öğüne uyum sağlayan çok yönlü bir sebze. Soslardan salatalara, her tarife lezzet katıyor.
-
BEYAZ PEYNİR Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı olan beyaz peynir, hem bağırsak hem de kemik sağlığı için oldukça doğru bir alternatif.
-
BİBER Antioksidan deposu olan biber, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiler taşıyor.