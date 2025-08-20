1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Burun Kıllarını Aldı Sonra Yere Yığıldı!

Neden bu kadar tehlikeli?

  1. Sosyal medyada viral olan bir videoda, genç bir kadın burun kıllarını almak için ağda yaptırdıktan sonra yere yığılıyor. Videoda görüldüğü gibi kadın, acı, korku, endişe veya ağda bandı burnundan çekildikten sonra vücudunun yaşadığı şokun etkisiyle titriyor.

  2. Daily Mail tarafından paylaşılan video, birkaç kez paylaşıldı ve izlendi. Kadının önceki sağlık durumu vb. gibi diğer ayrıntılar, birkaç saniyelik video dışında mevcut olmasa da, internet kullanıcıları bu güzellik trendinin güvenliğini sorguladı. Kimse burun kıllarının dışarı çıkmasını sevmez. Sinir bozucudurlar, garip görünürler ve bu yüzden burun kılı ağdası kuaförlerde ve hatta evde kullanılan kitlerde bir trend haline geldi. Pürüzsüz sonuçlar ve haftalarca tüysüz burun delikleri vaat ediyor. Ama ağda çubuğunu elinize almadan önce asıl soru şu: Gerçekten güvenli mi?

  3. BURUN KILLARININ ROLÜ NEDİR? Doğanın küçük hava filtreleri gibiler; tozu, alerjenleri ve bakterileri akciğerlerinize ulaşmadan önce hapsederler. Onları tamamen ağdaladığınızda, sadece kılları değil, aynı zamanda vücudunuzun savunma sisteminin bir kısmını da yok etmiş olursunuz. Bu, burun yollarınızı enfeksiyonlara ve tahriş edici maddelere daha açık hale getirebilir. Ağda, temiz ve pürüzsüz bir görünüm sağlasa da bazı hoş olmayan yan etkileri de vardır: Enfeksiyonlar: Burnunuzun içi aşırı hassastır. Ağdadan kaynaklanan küçük yaralar bakterilerin içeri girmesine ve ağrılı şişliklere hatta daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

  4. Batık tüyler: Tıpkı vücut ağdasında olduğu gibi, batık tüyler de burun içinde oluşabilir ve çok daha fazla acı verir. <br> Yanma veya şişlik: Sıcak ağda, hassas burun derisini kolayca tahriş ederek kızarıklık, şişlik ve hatta kabuklanmalara neden olabilir. <br> Bayılma veya baş dönmesi: Evet, olur. Burun bölgesi sinir uçlarıyla dolu olduğundan, bazı kişiler ağda sırasında veya sonrasında bayılır (anlatmak isteyeceğiniz bir kuaför hikayesi değil).

  5. Her şeyi düzenli tutmak için ağdaya katlanmak zorunda değilsiniz. Küçük, yuvarlak uçlu bir makasla veya elektrikli burun kılı kesme makinesiyle düzeltmek hızlı, güvenli ve ağrısızdır. Bu yöntemler, daha derindeki koruyucu tüyleri yok etmeden görünen tüyleri kısaltır.

20 Ağustos 2025