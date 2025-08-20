Burun Kıllarını Aldı Sonra Yere Yığıldı!

Daily Mail tarafından paylaşılan video, birkaç kez paylaşıldı ve izlendi. Kadının önceki sağlık durumu vb. gibi diğer ayrıntılar, birkaç saniyelik video dışında mevcut olmasa da, internet kullanıcıları bu güzellik trendinin güvenliğini sorguladı. Kimse burun kıllarının dışarı çıkmasını sevmez. Sinir bozucudurlar, garip görünürler ve bu yüzden burun kılı ağdası kuaförlerde ve hatta evde kullanılan kitlerde bir trend haline geldi. Pürüzsüz sonuçlar ve haftalarca tüysüz burun delikleri vaat ediyor. Ama ağda çubuğunu elinize almadan önce asıl soru şu: Gerçekten güvenli mi?