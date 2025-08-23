Uyurken Rahatlatıyor! Odanıza Bir Diş Bıraktığınızda Etkisine İnanamayacaksınız!

Sarımsak, yüzyıllardır doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Mutfakta yemeklere lezzet katan bu besin, sadece tüketildiğinde değil bulunduğu ortama koyulduğunda da faydalarıyla öne çıkıyor. Son zamanlarda özellikle uyku düzeni, solunum yolları ve ortamın enerjisi üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle ?odaya sarımsak koyma? yöntemi popüler hale geldi.