'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
Spor Sonrası Yapılan En Büyük Hata

Tehlikeli sonuçları var

  1. Egzersizin sağlık ve uzun ömür için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken uzmanlar, terleme sonrası duşun yalnızca hijyen için değil, aynı zamanda cilt sağlığını korumak için de kritik olduğunu vurguluyor. Ter, yağ ve kirin ciltte birikmesi; sivilce, dermatit ve folikülit gibi iltihaplı cilt sorunlarına davetiye çıkarıyor.

  2. "3O DAKİKA İÇİNDE DUŞ ŞART" Dermatolog Dr. Knox Beasley, yaptığı açıklamada, egzersiz sonrası ilk yarım saat içinde duş alınması gerektiğini söyledi. Beasley, ?Ter kendi başına kokusuzdur, ancak bakteriler için ideal bir besin kaynağıdır. Terin ciltte uzun süre kalması, doğal korumayı zayıflatır ve enfeksiyon riskini artırır? dedi. Beasley, özellikle vücut kıllarının teri hapsetmesi nedeniyle kıl köklerinde iltihaplanma ve sivilcelenmenin boyun, sırt, göğüs ve omuzlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

  3. MANTAR VE BAKTERİ TEHLİKESİ Dermatolog Dr. Anna Chacon ise ter, bakteri ve yağ birikiminin; egzama, sedef gibi mevcut cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade etti. Uzmanlara göre duşu ertelemek, ayak mantarı ve kasık mantarı gibi bulaşıcı mantar enfeksiyonlarına da zemin hazırlıyor. En ciddi risklerden biri ise antibiyotiklere dirençli MRSA enfeksiyonu. Dr. Jeremy Brauer, spor salonu ortamlarında kolayca yayılan bu bakterinin, küçük bir kızarıklıktan ciddi apselere kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

  4. HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ Dermatologlar, cilt tipine uygun ürünlerle duş almanın önemine dikkat çekiyor. Akneye yatkın ciltler: Salisilik asit, glikolik asit veya niasinamid içeren ürünler. Kuru ve hassas ciltler: Hipoalerjenik ve kokusuz formüller.

  5. Dr. Beasley, antrenman sonrası haftalık peeling yapılabileceğini ancak egzersizden hemen sonra uygulanmamasını öneriyor. Duş imkânı olmayan durumlarda ise temizleme mendilleri geçici bir çözüm olarak kullanılabilir, ancak duşun yerini tutmuyor. 2020?de İngiltere?de yapılan bir ankete göre, pandemi döneminde evde egzersiz yapanların yüzde 93?ü duşu ertelediğini belirtti. Uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede cilt sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor

26 Ağustos 2025