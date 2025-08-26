Spor Sonrası Yapılan En Büyük Hata
Tehlikeli sonuçları var
Egzersizin sağlık ve uzun ömür için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken uzmanlar, terleme sonrası duşun yalnızca hijyen için değil, aynı zamanda cilt sağlığını korumak için de kritik olduğunu vurguluyor. Ter, yağ ve kirin ciltte birikmesi; sivilce, dermatit ve folikülit gibi iltihaplı cilt sorunlarına davetiye çıkarıyor.
"3O DAKİKA İÇİNDE DUŞ ŞART" Dermatolog Dr. Knox Beasley, yaptığı açıklamada, egzersiz sonrası ilk yarım saat içinde duş alınması gerektiğini söyledi. Beasley, ?Ter kendi başına kokusuzdur, ancak bakteriler için ideal bir besin kaynağıdır. Terin ciltte uzun süre kalması, doğal korumayı zayıflatır ve enfeksiyon riskini artırır? dedi. Beasley, özellikle vücut kıllarının teri hapsetmesi nedeniyle kıl köklerinde iltihaplanma ve sivilcelenmenin boyun, sırt, göğüs ve omuzlarda daha sık görüldüğünü belirtti.
MANTAR VE BAKTERİ TEHLİKESİ Dermatolog Dr. Anna Chacon ise ter, bakteri ve yağ birikiminin; egzama, sedef gibi mevcut cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade etti. Uzmanlara göre duşu ertelemek, ayak mantarı ve kasık mantarı gibi bulaşıcı mantar enfeksiyonlarına da zemin hazırlıyor. En ciddi risklerden biri ise antibiyotiklere dirençli MRSA enfeksiyonu. Dr. Jeremy Brauer, spor salonu ortamlarında kolayca yayılan bu bakterinin, küçük bir kızarıklıktan ciddi apselere kadar ilerleyebileceğini vurguladı.
HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ Dermatologlar, cilt tipine uygun ürünlerle duş almanın önemine dikkat çekiyor. Akneye yatkın ciltler: Salisilik asit, glikolik asit veya niasinamid içeren ürünler. Kuru ve hassas ciltler: Hipoalerjenik ve kokusuz formüller.
Dr. Beasley, antrenman sonrası haftalık peeling yapılabileceğini ancak egzersizden hemen sonra uygulanmamasını öneriyor. Duş imkânı olmayan durumlarda ise temizleme mendilleri geçici bir çözüm olarak kullanılabilir, ancak duşun yerini tutmuyor. 2020?de İngiltere?de yapılan bir ankete göre, pandemi döneminde evde egzersiz yapanların yüzde 93?ü duşu ertelediğini belirtti. Uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede cilt sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor