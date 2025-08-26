12 Ayda 63 Kilo Verdi! İşte Gizli Formülü
Eski bir anaokulu öğretmeni ve fitness eğitmeni olan Liza Marie Pasquale isimli kadın, sosyal medyada paylaştığı kilo verme süreciyle herkesin dikkatini çekti.
Liza, 12 ayda tam 63 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı. Üstelik bunu spor salonuna giderek değil, hayatına eklediği basit ama etkili alışkanlıklarla başardı. İşte bu alışkanlıklar..
Liza, ilk olarak her gün yürümeye başladı.Başlangıçta her gün en az 20-30 dakika yürümeye karar verdi.Üç ay boyunca düzenli yürüyen Liza 15-20 kilo verdi.
İlk kez bir değişiklik fark etmesinin ardından kendine günde 10.000 adım atma hedefini koydu. Kendini zorlamayan Liza, sağlıklı alışkanlıkları yavaşça hayatına dahil etti.
"SPOR SALONUNA GEREK YOK" Liza, ilk 9 kilosunu verene kadar düzenli egzersiz yapmaya başlamadı. Sonraki birkaç ay boyunca haftada iki üç kez evde egzersiz yaptı. Liza tekniğini "Spor salonu üyeliğine ihtiyacınız yok. Çılgın egzersizler yapmanıza gerek yok. Sonuç almak için en ağır ağırlıkları kaldırmanıza gerek yok. İstikrar ve beslenme, istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır," sözüyle ifade ediyor.
Liza'nın bir sonraki adımı beslenme düzenini değiştirmekti. Pasquale sıkı bir kalori sayma rejimi uygulamasa da fast fooddan vazgeçti.
"TEK YAPTIĞIM BUYDU" Yemeklerinin çoğunu evde pişiren Liza, kilo vermenin anahtarını "Tek yaptığım buydu. Yemeklerimin çoğunu evde yiyor ve her gün yürüyüş yapıyordum. Kilo vermenin gizli tarifi bu," sözüyle açıklıyor.