12 Ayda 63 Kilo Verdi! İşte Gizli Formülü

'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar

12 Ayda 63 Kilo Verdi! İşte Gizli Formülü

Eski bir anaokulu öğretmeni ve fitness eğitmeni olan Liza Marie Pasquale isimli kadın, sosyal medyada paylaştığı kilo verme süreciyle herkesin dikkatini çekti.

  1. Liza, 12 ayda tam 63 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı. Üstelik bunu spor salonuna giderek değil, hayatına eklediği basit ama etkili alışkanlıklarla başardı. İşte bu alışkanlıklar..

    Liza, 12 ayda tam 63 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı. Üstelik bunu spor salonuna giderek değil, hayatına eklediği basit ama etkili alışkanlıklarla başardı. İşte bu alışkanlıklar..

  2. Liza, ilk olarak her gün yürümeye başladı.Başlangıçta her gün en az 20-30 dakika yürümeye karar verdi.Üç ay boyunca düzenli yürüyen Liza 15-20 kilo verdi.

    Liza, ilk olarak her gün yürümeye başladı.Başlangıçta her gün en az 20-30 dakika yürümeye karar verdi.Üç ay boyunca düzenli yürüyen Liza 15-20 kilo verdi.

  3. İlk kez bir değişiklik fark etmesinin ardından kendine günde 10.000 adım atma hedefini koydu. Kendini zorlamayan Liza, sağlıklı alışkanlıkları yavaşça hayatına dahil etti.

    İlk kez bir değişiklik fark etmesinin ardından kendine günde 10.000 adım atma hedefini koydu. Kendini zorlamayan Liza, sağlıklı alışkanlıkları yavaşça hayatına dahil etti.

  4. "SPOR SALONUNA GEREK YOK"&#8203; Liza, ilk 9 kilosunu verene kadar düzenli egzersiz yapmaya başlamadı. Sonraki birkaç ay boyunca haftada iki üç kez evde egzersiz yaptı. Liza tekniğini "Spor salonu üyeliğine ihtiyacınız yok. Çılgın egzersizler yapmanıza gerek yok. Sonuç almak için en ağır ağırlıkları kaldırmanıza gerek yok. İstikrar ve beslenme, istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır," sözüyle ifade ediyor.

    "SPOR SALONUNA GEREK YOK"​ Liza, ilk 9 kilosunu verene kadar düzenli egzersiz yapmaya başlamadı. Sonraki birkaç ay boyunca haftada iki üç kez evde egzersiz yaptı. Liza tekniğini "Spor salonu üyeliğine ihtiyacınız yok. Çılgın egzersizler yapmanıza gerek yok. Sonuç almak için en ağır ağırlıkları kaldırmanıza gerek yok. İstikrar ve beslenme, istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır," sözüyle ifade ediyor.

  5. Liza'nın bir sonraki adımı beslenme düzenini değiştirmekti. Pasquale sıkı bir kalori sayma rejimi uygulamasa da fast fooddan vazgeçti.

    Liza'nın bir sonraki adımı beslenme düzenini değiştirmekti. Pasquale sıkı bir kalori sayma rejimi uygulamasa da fast fooddan vazgeçti.

  6. "TEK YAPTIĞIM BUYDU" Yemeklerinin çoğunu evde pişiren Liza, kilo vermenin anahtarını "Tek yaptığım buydu. Yemeklerimin çoğunu evde yiyor ve her gün yürüyüş yapıyordum. Kilo vermenin gizli tarifi bu," sözüyle açıklıyor.

    "TEK YAPTIĞIM BUYDU" Yemeklerinin çoğunu evde pişiren Liza, kilo vermenin anahtarını "Tek yaptığım buydu. Yemeklerimin çoğunu evde yiyor ve her gün yürüyüş yapıyordum. Kilo vermenin gizli tarifi bu," sözüyle açıklıyor.

26 Ağustos 2025