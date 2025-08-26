12 Ayda 63 Kilo Verdi! İşte Gizli Formülü

"SPOR SALONUNA GEREK YOK"​ Liza, ilk 9 kilosunu verene kadar düzenli egzersiz yapmaya başlamadı. Sonraki birkaç ay boyunca haftada iki üç kez evde egzersiz yaptı. Liza tekniğini "Spor salonu üyeliğine ihtiyacınız yok. Çılgın egzersizler yapmanıza gerek yok. Sonuç almak için en ağır ağırlıkları kaldırmanıza gerek yok. İstikrar ve beslenme, istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır," sözüyle ifade ediyor.