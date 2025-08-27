Daha İyi Uyumanın Sırrı Tabağınızda Gizli! Bunlardan Uzak Durun
Daha iyi uyumanın sırrı tabağınızda gizli! Bunlardan uzak durun
-
İŞTE DAHA İYİ UYMANIZA YARDIMCI OLACAK BESİNLER
-
Muzda bulunan magnezyum ve potasyum kasların işleyişini destekler. Böylece kaliteli bir uyku uyuduğunuzu hissedersiniz.
-
Uykudan 1,5?2 saat önce bir parça hindi eti yemek hızlı uykuya dalmanızı sağlar. Hindi etinde bulunan triptofan, uyku düzenini olumlu etkiler ve ruh halinizi iyileştirir.
-
Sütte bol miktarda triptofan amino asidi bulunur. Bu madde bizi daha sakin hissettirir. Annelerimizin çocukken uyumadan önce bize sıcak süt vermesinin sebebi de budur.
-
Jasmin pirincini düzenli tüketmek, kandaki fazla glikoz seviyesini azaltır.
-
Kirazda bulunan melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenler ve derin uyku uyumaya yardımcı olur.
27 Ağustos 2025