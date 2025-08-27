Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası

İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

Doktor Uyardı: Duşta Asla Kullanmayın, Bakteri Yuvası

Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası

  1. ABD?li doktor Sasha Haddad, TikTok?ta paylaştığı videoda günlük duş rutininde asla kullanmadığı ürünleri açıkladı. 1,2 milyon takipçisi bulunan doktorun özellikle ?lif? hakkındaki uyarısı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

    ABD?li doktor Sasha Haddad, TikTok?ta paylaştığı videoda günlük duş rutininde asla kullanmadığı ürünleri açıkladı. 1,2 milyon takipçisi bulunan doktorun özellikle ?lif? hakkındaki uyarısı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

  2. Dr. Haddad, nemli ve kapalı banyolarda tutulan liflerin bakteri ve küf için ideal ortam oluşturduğunu belirterek, ?Nemli, bakteri ve küf dolu ve bunları tekrar cildinize sürmek istemezsiniz? dedi. Uzman, bunun yerine düzenli olarak yenilenebilen liflerin ya da silikon ovma aletlerinin tercih edilmesini önerdi.

    Dr. Haddad, nemli ve kapalı banyolarda tutulan liflerin bakteri ve küf için ideal ortam oluşturduğunu belirterek, ?Nemli, bakteri ve küf dolu ve bunları tekrar cildinize sürmek istemezsiniz? dedi. Uzman, bunun yerine düzenli olarak yenilenebilen liflerin ya da silikon ovma aletlerinin tercih edilmesini önerdi.

  3. Dermatologlar da aynı görüşte. Orlando merkezli dermatolog J. Matthew Knight, liflerin ölü deri hücrelerini tuttuğunu ve sıcak-duş ortamında hızla mikrop üremesine yol açtığını hatırlatarak, E. coli, stafilokok, streptokok ve pseudomonas gibi tehlikeli bakterilerin liflerde bulunabileceğini aktardı. Bu bakteriler ciddi, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.

    Dermatologlar da aynı görüşte. Orlando merkezli dermatolog J. Matthew Knight, liflerin ölü deri hücrelerini tuttuğunu ve sıcak-duş ortamında hızla mikrop üremesine yol açtığını hatırlatarak, E. coli, stafilokok, streptokok ve pseudomonas gibi tehlikeli bakterilerin liflerde bulunabileceğini aktardı. Bu bakteriler ciddi, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.

  4. Videoda dikkat çeken bir diğer uyarı ise ?boyun çıtlatma? alışkanlığıyla ilgiliydi. Haddad, bu hareketin nadir de olsa atardamar yırtılmasına ve felce yol açabileceğini belirterek, ?Bu riski almam. Bu yıl üç kez böyle bir vakaya rastladım? ifadelerini kullandı.

    Videoda dikkat çeken bir diğer uyarı ise ?boyun çıtlatma? alışkanlığıyla ilgiliydi. Haddad, bu hareketin nadir de olsa atardamar yırtılmasına ve felce yol açabileceğini belirterek, ?Bu riski almam. Bu yıl üç kez böyle bir vakaya rastladım? ifadelerini kullandı.

  5. Haddad?ın açıklamaları izleyicilerden yoğun tepki aldı. Felç geçirdiğini ya da damar yırtılması yaşadığını belirten kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaştı. Daily Mail?in haberine göre, benzer bir olay bu yıl ABD?de 28 yaşındaki Caitlin Jenson?ın başına gelmişti. Kiropraktör tedavisi sırasında boyun damarları yırtılan Jenson, bir dizi felç ve kalp krizi geçirmişti.<p> Dr. Haddad, asla yapmayacağı son davranışın makyaj ürünlerini paylaşmak olduğunu da vurguladı. Maskara gibi ürünlerin konjonktivit ve arpacık gibi göz enfeksiyonlarının kolayca yayılmasına yol açabileceğini belirtti.

    Haddad?ın açıklamaları izleyicilerden yoğun tepki aldı. Felç geçirdiğini ya da damar yırtılması yaşadığını belirten kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaştı. Daily Mail?in haberine göre, benzer bir olay bu yıl ABD?de 28 yaşındaki Caitlin Jenson?ın başına gelmişti. Kiropraktör tedavisi sırasında boyun damarları yırtılan Jenson, bir dizi felç ve kalp krizi geçirmişti.

    Dr. Haddad, asla yapmayacağı son davranışın makyaj ürünlerini paylaşmak olduğunu da vurguladı. Maskara gibi ürünlerin konjonktivit ve arpacık gibi göz enfeksiyonlarının kolayca yayılmasına yol açabileceğini belirtti.

27 Ağustos 2025