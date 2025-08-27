Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası

Haddad?ın açıklamaları izleyicilerden yoğun tepki aldı. Felç geçirdiğini ya da damar yırtılması yaşadığını belirten kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaştı. Daily Mail?in haberine göre, benzer bir olay bu yıl ABD?de 28 yaşındaki Caitlin Jenson?ın başına gelmişti. Kiropraktör tedavisi sırasında boyun damarları yırtılan Jenson, bir dizi felç ve kalp krizi geçirmişti.

Dr. Haddad, asla yapmayacağı son davranışın makyaj ürünlerini paylaşmak olduğunu da vurguladı. Maskara gibi ürünlerin konjonktivit ve arpacık gibi göz enfeksiyonlarının kolayca yayılmasına yol açabileceğini belirtti.