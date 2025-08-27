Doktor Uyardı: Duşta Asla Kullanmayın, Bakteri Yuvası
Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası
ABD?li doktor Sasha Haddad, TikTok?ta paylaştığı videoda günlük duş rutininde asla kullanmadığı ürünleri açıkladı. 1,2 milyon takipçisi bulunan doktorun özellikle ?lif? hakkındaki uyarısı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Dr. Haddad, nemli ve kapalı banyolarda tutulan liflerin bakteri ve küf için ideal ortam oluşturduğunu belirterek, ?Nemli, bakteri ve küf dolu ve bunları tekrar cildinize sürmek istemezsiniz? dedi. Uzman, bunun yerine düzenli olarak yenilenebilen liflerin ya da silikon ovma aletlerinin tercih edilmesini önerdi.
Dermatologlar da aynı görüşte. Orlando merkezli dermatolog J. Matthew Knight, liflerin ölü deri hücrelerini tuttuğunu ve sıcak-duş ortamında hızla mikrop üremesine yol açtığını hatırlatarak, E. coli, stafilokok, streptokok ve pseudomonas gibi tehlikeli bakterilerin liflerde bulunabileceğini aktardı. Bu bakteriler ciddi, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.
Videoda dikkat çeken bir diğer uyarı ise ?boyun çıtlatma? alışkanlığıyla ilgiliydi. Haddad, bu hareketin nadir de olsa atardamar yırtılmasına ve felce yol açabileceğini belirterek, ?Bu riski almam. Bu yıl üç kez böyle bir vakaya rastladım? ifadelerini kullandı.
Haddad?ın açıklamaları izleyicilerden yoğun tepki aldı. Felç geçirdiğini ya da damar yırtılması yaşadığını belirten kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaştı. Daily Mail?in haberine göre, benzer bir olay bu yıl ABD?de 28 yaşındaki Caitlin Jenson?ın başına gelmişti. Kiropraktör tedavisi sırasında boyun damarları yırtılan Jenson, bir dizi felç ve kalp krizi geçirmişti.
Dr. Haddad, asla yapmayacağı son davranışın makyaj ürünlerini paylaşmak olduğunu da vurguladı. Maskara gibi ürünlerin konjonktivit ve arpacık gibi göz enfeksiyonlarının kolayca yayılmasına yol açabileceğini belirtti.