Demans Riskini Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test

Mirror'da yer alan habere göre bu öneriler, 2009 yılında Journal of Alzheimer?s Disease?de yayımlanan bir araştırmayla da destekleniyor. 680?den fazla katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, tek bacak üzerinde 5 saniye bile duramayanların Alzheimer hastalığına bağlı bilişsel bozulma riskinin yüksek olduğu tespit edildi. Bilim insanları, ?Tek bacak denge testi anormalliği, ileri derecede demansın bir göstergesidir ve bilişsel gerileme oranını artırır? sonucuna vardı.