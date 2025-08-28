Demans Riskini Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test
Nörolog Dr. Baibing Cheng, 10 saniyeden fazla sürede tek ayak üstünde duramayan kişilerde demans riskinin yüksek olabileceğine dikkat çekti.
-
70 yaş ve altındaki sağlıklı bireylerin bu testi rahatlıkla geçmeleri gerektiğini belirten Dr. Cheng, ?10 saniyeden fazla tek ayak üstünde duramayanlarda demans riski artıyor. Çünkü dengedeki bozukluk, beyindeki motor kontrolünden sorumlu serebellum ve bazal gangliyon gibi bölgelerde erken işlev bozukluğunu işaret eder. Bu bölgeler, nörodejeneratif hastalık süreçlerinde de etkilenir? dedi.
-
Mirror'da yer alan habere göre bu öneriler, 2009 yılında Journal of Alzheimer?s Disease?de yayımlanan bir araştırmayla da destekleniyor. 680?den fazla katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, tek bacak üzerinde 5 saniye bile duramayanların Alzheimer hastalığına bağlı bilişsel bozulma riskinin yüksek olduğu tespit edildi. Bilim insanları, ?Tek bacak denge testi anormalliği, ileri derecede demansın bir göstergesidir ve bilişsel gerileme oranını artırır? sonucuna vardı.
-
2015 yılında yapılan başka bir çalışma da tek bacak üzerinde dengede durmanın, demans ve inme riskini gösterdiğini ortaya koymuştu.