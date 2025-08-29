Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Saçını Boyattı, Sonu Facia Oldu

18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı

  1. 18 yaşındaki Kyrie Martin?in saçlarını sarıya boyatmak istedi. Genç kız saç boyama işlemi sonrasında hastanelik oldu. Martin, Şubat ayında koyu kahverengi saçlarını mezuniyet balosu ve tören öncesi değiştirmek için bir kuaföre gitti.

  2. DailyMail'de yer alan habere göre; 18 yaşındaki genç, son dört yıldır saçlarını tamamen boyadığını belirterek, "Saçlarımı boyamayı seviyorum. 14 yaşımdan beri saçlarımı boyuyorum. Hiçbir zaman kötü bir boya işlemiyle karşılaşmadım" dedi. Ancak saçına folyoyu alıp yaklaşık bir saat sonra Martin, yoğun bir yanma hissi yaşamaya başladı. İşlem sırasında folyolar çıkarıldığında Martin'in saçlarından ?duman çıktığını? fark ettiği belirtildi.

  3. Evine döndüğünde ise başında uzun, kırmızı bir çizgi belirdi ve kısa süre sonra kafa derisinden deri ve saç parçaları döküldü. Hastaneye kaldırılan genç, doktorlar tarafından epidermis adı verilen cildin en dış tabakasında birinci derece kimyasal yanık geçirdiği bildirildi.

  4. Doktorlar, üniversite öğrencisinin vücudunda portakal büyüklüğünde ölü deri çukuru açmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda Martin?in saç çıkmayacak bir bölge oluştu. Martin, ?Olaydan bu yana tek bir saç kökü bile çıkmadı. Bir daha orada saçım olmayabilir? ifadelerini kullandı. Kimyasal yanığın, saç boyasında bulunan ve cildi tahriş eden hidrojen peroksit veya amonyak gibi maddelerden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

  5. Martin, yaşadığı fiziksel ve psikolojik acıyı şöyle anlattı: "Son sınıfın ortasındaydım balo ve mezuniyetim vardı. Bu nedenle saçlarımın rengini değiştirmek istedim. Ama yaşadığım bu ölüm olayının sonucu çok fazla acı çektim. En güzel zamanın saç derisindeki yanık nedeniyle mahvoldu." dedi.

  6. Uzmanlar, yanığın tedavisinde topikal kortikosteroidler ve gerekirse antibiyotiklerin kullanıldığını, saçların yeniden çıkabilmesi için saç köklerinin sağlam olması gerektiğini vurguluyor.

29 Ağustos 2025