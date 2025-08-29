Saçını Boyattı, Sonu Facia Oldu

Doktorlar, üniversite öğrencisinin vücudunda portakal büyüklüğünde ölü deri çukuru açmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda Martin?in saç çıkmayacak bir bölge oluştu. Martin, ?Olaydan bu yana tek bir saç kökü bile çıkmadı. Bir daha orada saçım olmayabilir? ifadelerini kullandı. Kimyasal yanığın, saç boyasında bulunan ve cildi tahriş eden hidrojen peroksit veya amonyak gibi maddelerden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.