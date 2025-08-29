Saçını Boyattı, Sonu Facia Oldu
18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı
18 yaşındaki Kyrie Martin?in saçlarını sarıya boyatmak istedi. Genç kız saç boyama işlemi sonrasında hastanelik oldu. Martin, Şubat ayında koyu kahverengi saçlarını mezuniyet balosu ve tören öncesi değiştirmek için bir kuaföre gitti.
DailyMail'de yer alan habere göre; 18 yaşındaki genç, son dört yıldır saçlarını tamamen boyadığını belirterek, "Saçlarımı boyamayı seviyorum. 14 yaşımdan beri saçlarımı boyuyorum. Hiçbir zaman kötü bir boya işlemiyle karşılaşmadım" dedi. Ancak saçına folyoyu alıp yaklaşık bir saat sonra Martin, yoğun bir yanma hissi yaşamaya başladı. İşlem sırasında folyolar çıkarıldığında Martin'in saçlarından ?duman çıktığını? fark ettiği belirtildi.
Evine döndüğünde ise başında uzun, kırmızı bir çizgi belirdi ve kısa süre sonra kafa derisinden deri ve saç parçaları döküldü. Hastaneye kaldırılan genç, doktorlar tarafından epidermis adı verilen cildin en dış tabakasında birinci derece kimyasal yanık geçirdiği bildirildi.
Doktorlar, üniversite öğrencisinin vücudunda portakal büyüklüğünde ölü deri çukuru açmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda Martin?in saç çıkmayacak bir bölge oluştu. Martin, ?Olaydan bu yana tek bir saç kökü bile çıkmadı. Bir daha orada saçım olmayabilir? ifadelerini kullandı. Kimyasal yanığın, saç boyasında bulunan ve cildi tahriş eden hidrojen peroksit veya amonyak gibi maddelerden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Martin, yaşadığı fiziksel ve psikolojik acıyı şöyle anlattı: "Son sınıfın ortasındaydım balo ve mezuniyetim vardı. Bu nedenle saçlarımın rengini değiştirmek istedim. Ama yaşadığım bu ölüm olayının sonucu çok fazla acı çektim. En güzel zamanın saç derisindeki yanık nedeniyle mahvoldu." dedi.
Uzmanlar, yanığın tedavisinde topikal kortikosteroidler ve gerekirse antibiyotiklerin kullanıldığını, saçların yeniden çıkabilmesi için saç köklerinin sağlam olması gerektiğini vurguluyor.