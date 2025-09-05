2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor?

Son analizler, İngiltere ve Galler?de 2024 yılında 100 yaşına ulaşan kadınların sayısının, erkeklerin neredeyse beş katına ulaştığını ortaya koydu

  1. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2024?te toplamda 12 bin 500 kadın 100 yaşına girdi. Aynı dönemde 100 yaşına ulaşan erkek sayısı ise yalnızca 2 bin 800 civarındaydı.

  2. KADINLAR NEDEN DAHA UZUN YAŞIYOR? Uzmanlara göre, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının arkasında birkaç temel neden var. En belirgin etkenlerden biri, geçmişte erkekler arasında çok daha yaygın olan sigara ve alkol kullanımı. Ayrıca kadınlar, kalp hastalıkları ve kanser gibi tehlikeli hastalıklar söz konusu olduğunda, bazı Avrupa ülkelerinde daha etkili tedavi imkanlarına sahip olabiliyor.

  3. Kadınların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması ve enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olmaları da uzun ömürlerinde etkili olabilecek diğer biyolojik faktörler arasında gösteriliyor.

  4. Daily Mail'e konuşan Prof. Amitava Banerjee, 1990?larda kadınların göğüs ağrısını yeterince dile getirmemesi nedeniyle kalp hastalıklarında gerekli müdahaleleri almakta geciktiklerini, ancak günümüzde bu konudaki eğitimin önemli ölçüde ilerlediğini belirtti.

