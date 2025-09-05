Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor?

KADINLAR NEDEN DAHA UZUN YAŞIYOR? Uzmanlara göre, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının arkasında birkaç temel neden var. En belirgin etkenlerden biri, geçmişte erkekler arasında çok daha yaygın olan sigara ve alkol kullanımı. Ayrıca kadınlar, kalp hastalıkları ve kanser gibi tehlikeli hastalıklar söz konusu olduğunda, bazı Avrupa ülkelerinde daha etkili tedavi imkanlarına sahip olabiliyor.