Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor?
Son analizler, İngiltere ve Galler?de 2024 yılında 100 yaşına ulaşan kadınların sayısının, erkeklerin neredeyse beş katına ulaştığını ortaya koydu
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2024?te toplamda 12 bin 500 kadın 100 yaşına girdi. Aynı dönemde 100 yaşına ulaşan erkek sayısı ise yalnızca 2 bin 800 civarındaydı.
KADINLAR NEDEN DAHA UZUN YAŞIYOR? Uzmanlara göre, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının arkasında birkaç temel neden var. En belirgin etkenlerden biri, geçmişte erkekler arasında çok daha yaygın olan sigara ve alkol kullanımı. Ayrıca kadınlar, kalp hastalıkları ve kanser gibi tehlikeli hastalıklar söz konusu olduğunda, bazı Avrupa ülkelerinde daha etkili tedavi imkanlarına sahip olabiliyor.
Kadınların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması ve enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olmaları da uzun ömürlerinde etkili olabilecek diğer biyolojik faktörler arasında gösteriliyor.
Daily Mail'e konuşan Prof. Amitava Banerjee, 1990?larda kadınların göğüs ağrısını yeterince dile getirmemesi nedeniyle kalp hastalıklarında gerekli müdahaleleri almakta geciktiklerini, ancak günümüzde bu konudaki eğitimin önemli ölçüde ilerlediğini belirtti.