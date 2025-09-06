Eşref Rüya Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Sürüyor

EŞREF RÜYA KONUSU Eşref Tek, çocuk yaşta yetim kaldığı için yalnızlıkla baş başa kalır ve bu yalnızlık onu yeraltı suç dünyasına sürükler. Zamanla bu dünyada güçlü, korkusuz bir mafya liderine dönüşür. Eşref, çöken ailesinin yerini ?Yetimler? adını verdiği kardeşleriyle doldurur. Ancak bu "aile", suç dünyasının tam ortasında yaşamaktadır. Bir gün, idealist bir müzisyen olan Nisan'la tanışır. Bu karşılaşma, onun kalbinde yıllardır kapalı olan duyguları tekrar canlandırır. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi arasında sıkışan Eşref, hem çetesinin hem de duygularının etkisinde giderek karmaşık bir hesaplaşmaya doğru sürüklenir.