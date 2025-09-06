Eşref Rüya Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Sürüyor

Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Eşref Rüya Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Sürüyor

Eşref Rüya yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.

  1. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'nın 2.sezonu için geri sayım sürüyor. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'nın 2.sezonu için geri sayım sürüyor. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

  2. YENİ SEZONA DAİR İLK GÖRÜNTÜLER "Eşref Rüya"nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrolde olduğu dizinin tanıtımı ardından tarih ayrıntısı merak konusu oldu. Ulusoy?un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir?in canlandırdığı Nisan?ın çok daha büyük bir sınavdan geçeceğine işaret eden teaser?da yer alan göz göze geliş, masaya bırakılan fotoğraf ve "Rüya" gerçeği, hikayenin bambaşka bir noktaya taşınacağını gösterdi. Bir çok dizi gibi Eşref Rüya yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.

    YENİ SEZONA DAİR İLK GÖRÜNTÜLER "Eşref Rüya"nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrolde olduğu dizinin tanıtımı ardından tarih ayrıntısı merak konusu oldu. Ulusoy?un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir?in canlandırdığı Nisan?ın çok daha büyük bir sınavdan geçeceğine işaret eden teaser?da yer alan göz göze geliş, masaya bırakılan fotoğraf ve "Rüya" gerçeği, hikayenin bambaşka bir noktaya taşınacağını gösterdi. Bir çok dizi gibi Eşref Rüya yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.

  3. YENİ KARAKTERLER HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B?in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar?ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar?ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya?nın hikayesi yeni karakterlerin de katılmasıyla daha da sürükleyici hale gelecek.

    YENİ KARAKTERLER HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B?in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar?ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar?ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya?nın hikayesi yeni karakterlerin de katılmasıyla daha da sürükleyici hale gelecek.

  4. EŞREF RÜYA KONUSU Eşref Tek, çocuk yaşta yetim kaldığı için yalnızlıkla baş başa kalır ve bu yalnızlık onu yeraltı suç dünyasına sürükler. Zamanla bu dünyada güçlü, korkusuz bir mafya liderine dönüşür. Eşref, çöken ailesinin yerini ?Yetimler? adını verdiği kardeşleriyle doldurur. Ancak bu "aile", suç dünyasının tam ortasında yaşamaktadır. Bir gün, idealist bir müzisyen olan Nisan'la tanışır. Bu karşılaşma, onun kalbinde yıllardır kapalı olan duyguları tekrar canlandırır. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi arasında sıkışan Eşref, hem çetesinin hem de duygularının etkisinde giderek karmaşık bir hesaplaşmaya doğru sürüklenir.

    EŞREF RÜYA KONUSU Eşref Tek, çocuk yaşta yetim kaldığı için yalnızlıkla baş başa kalır ve bu yalnızlık onu yeraltı suç dünyasına sürükler. Zamanla bu dünyada güçlü, korkusuz bir mafya liderine dönüşür. Eşref, çöken ailesinin yerini ?Yetimler? adını verdiği kardeşleriyle doldurur. Ancak bu "aile", suç dünyasının tam ortasında yaşamaktadır. Bir gün, idealist bir müzisyen olan Nisan'la tanışır. Bu karşılaşma, onun kalbinde yıllardır kapalı olan duyguları tekrar canlandırır. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi arasında sıkışan Eşref, hem çetesinin hem de duygularının etkisinde giderek karmaşık bir hesaplaşmaya doğru sürüklenir.

6 Eylül 2025