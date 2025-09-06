Eşref Rüya Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Sürüyor
Eşref Rüya yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'nın 2.sezonu için geri sayım sürüyor. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
YENİ SEZONA DAİR İLK GÖRÜNTÜLER "Eşref Rüya"nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir?in başrolde olduğu dizinin tanıtımı ardından tarih ayrıntısı merak konusu oldu. Ulusoy?un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir?in canlandırdığı Nisan?ın çok daha büyük bir sınavdan geçeceğine işaret eden teaser?da yer alan göz göze geliş, masaya bırakılan fotoğraf ve "Rüya" gerçeği, hikayenin bambaşka bir noktaya taşınacağını gösterdi. Bir çok dizi gibi Eşref Rüya yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.
YENİ KARAKTERLER HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B?in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar?ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar?ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya?nın hikayesi yeni karakterlerin de katılmasıyla daha da sürükleyici hale gelecek.
EŞREF RÜYA KONUSU Eşref Tek, çocuk yaşta yetim kaldığı için yalnızlıkla baş başa kalır ve bu yalnızlık onu yeraltı suç dünyasına sürükler. Zamanla bu dünyada güçlü, korkusuz bir mafya liderine dönüşür. Eşref, çöken ailesinin yerini ?Yetimler? adını verdiği kardeşleriyle doldurur. Ancak bu "aile", suç dünyasının tam ortasında yaşamaktadır. Bir gün, idealist bir müzisyen olan Nisan'la tanışır. Bu karşılaşma, onun kalbinde yıllardır kapalı olan duyguları tekrar canlandırır. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi arasında sıkışan Eşref, hem çetesinin hem de duygularının etkisinde giderek karmaşık bir hesaplaşmaya doğru sürüklenir.