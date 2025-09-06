Vizyona Giren Yapımlar

HAYALLER Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud'un 2025 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alan filmi "Hayaller", genç bir kızın öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkezine alıyor. Ella Overbye, Selome Emnetu ve Ane Dahl Torp'un rol aldığı Haugerud üçlemesinin son filminin konusu özetle şöyle: "Johanne'in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve yazar olan büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikayenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, toplumsal kabuller ve aşk gibi karmaşık duygularla yüzleşir."