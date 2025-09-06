Dikkat Ekspertizler De Anlamıyor...

Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Dikkat Ekspertizler De Anlamıyor...

Türkiye'de ikinci el otomobil alım-satımları büyük çaba gerektiriyor.

  1. Otomobil alım-satımı maharet gerektiren işlerin başında olmaya başladı. Ekspertizler çoğalsa da ekspertizlerin yaptığı kontrolleri de bir başka ekspertize kontrol ettirince yeni hatalar ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllarda oluşan birikimleriyle sorunsuz otomobil almak isteyenler mağdur olabiliyor. Ekspertizlerin de atladığı hatalar nedeniyle yüzbinlerce liralık maddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Boya-değişen, hava yastığı, motor-mekanik, kozmetik gibi kontrolleri sağlayan eksperler bazı konularda net bilgi veremiyor.

    Otomobil alım-satımı maharet gerektiren işlerin başında olmaya başladı. Ekspertizler çoğalsa da ekspertizlerin yaptığı kontrolleri de bir başka ekspertize kontrol ettirince yeni hatalar ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllarda oluşan birikimleriyle sorunsuz otomobil almak isteyenler mağdur olabiliyor. Ekspertizlerin de atladığı hatalar nedeniyle yüzbinlerce liralık maddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Boya-değişen, hava yastığı, motor-mekanik, kozmetik gibi kontrolleri sağlayan eksperler bazı konularda net bilgi veremiyor.

  2. ALACAĞINIZ ARAÇ KORSAN TAKSİ, ŞİRKET ÇIKMASI OLABİLİR İlan sitelerinden seçilen otomobillerin geçmişleri hakkında bilgiye sahip olunması oldukça zor. Ticari taksi çıkması araçlar komple boyalı ve milyon kilometrelere ulaşmasından, görünümlerinden anlaşılsa da, şirketlerde hususi olarak bulundurulan şoförü belli olmayan ve hor kullanılan araçlarla, korsan taksi faaliyetinde bulunan araçları anlamak imkansız hale geldi.

    ALACAĞINIZ ARAÇ KORSAN TAKSİ, ŞİRKET ÇIKMASI OLABİLİR İlan sitelerinden seçilen otomobillerin geçmişleri hakkında bilgiye sahip olunması oldukça zor. Ticari taksi çıkması araçlar komple boyalı ve milyon kilometrelere ulaşmasından, görünümlerinden anlaşılsa da, şirketlerde hususi olarak bulundurulan şoförü belli olmayan ve hor kullanılan araçlarla, korsan taksi faaliyetinde bulunan araçları anlamak imkansız hale geldi.

  3. Şirket çıkması otomobiller ihaleyle galericilere satılıyor ve sonrasında galericiler de detaylı temizleyip, gerekli bakımları asgari şekilde yaparak satışa sunuyor.

    Şirket çıkması otomobiller ihaleyle galericilere satılıyor ve sonrasında galericiler de detaylı temizleyip, gerekli bakımları asgari şekilde yaparak satışa sunuyor.

  4. KORSAN TAKSİLER HİÇ ANLAŞILMIYOR Korsan taksiler de sahipleri tarafından korsan taksi olarak çalıştığı ifade edilmeden övgü dolu cümlelerle ilana konuluyor. Bu araçlara ilişkin olarak ekspertizler "korsan taksi çıkması, şirket çıkması" gibi ibareler kullanamadığı için alıcılar mağdur olabiliyor.

    KORSAN TAKSİLER HİÇ ANLAŞILMIYOR Korsan taksiler de sahipleri tarafından korsan taksi olarak çalıştığı ifade edilmeden övgü dolu cümlelerle ilana konuluyor. Bu araçlara ilişkin olarak ekspertizler "korsan taksi çıkması, şirket çıkması" gibi ibareler kullanamadığı için alıcılar mağdur olabiliyor.

  5. KUSURLARIN GİZLENMESİ KOLAYLAŞTI Korsan taksiler ve şirket araçları yüksek kilometreler yapsa da kusurlarını gizlemek ucuzladı ve kolaylaştı. 200-300 bin kilometrede 3-5 yaşındaki araçlara detaylı iç temizlik yapılıp satışa sunuluyor. Ucuz suni deri kaplama ile direksiyondaki deformasyon gizlenip, vites topuzu ve pedal lastiklerinin uygun fiyatlara değiştirilmesi, kapı kolları gibi kısımları da yan sanayi parçalarla değiştirerek iç mekanda da kozmetik olarak yıpranmamış havası yaratılabiliyor. Daha sonrasında "Kilometre uzun yolda yapılmıştır" ibaresi ilanın açıklama kısmına ekleniyor.

    KUSURLARIN GİZLENMESİ KOLAYLAŞTI Korsan taksiler ve şirket araçları yüksek kilometreler yapsa da kusurlarını gizlemek ucuzladı ve kolaylaştı. 200-300 bin kilometrede 3-5 yaşındaki araçlara detaylı iç temizlik yapılıp satışa sunuluyor. Ucuz suni deri kaplama ile direksiyondaki deformasyon gizlenip, vites topuzu ve pedal lastiklerinin uygun fiyatlara değiştirilmesi, kapı kolları gibi kısımları da yan sanayi parçalarla değiştirerek iç mekanda da kozmetik olarak yıpranmamış havası yaratılabiliyor. Daha sonrasında "Kilometre uzun yolda yapılmıştır" ibaresi ilanın açıklama kısmına ekleniyor.

  6. YÜKSEK KİLOMETRELİ OLSA DA HASAR KAYDI BULUNMUYOR Bazı sürücülerin ustalıkları ya da şanslarından ötürü yüksek kilometreler yapsalar da kazaya karışmayabiliyorlar. Bu da otomobillerini satarken avantaj sağlayabiliyor.

    YÜKSEK KİLOMETRELİ OLSA DA HASAR KAYDI BULUNMUYOR Bazı sürücülerin ustalıkları ya da şanslarından ötürü yüksek kilometreler yapsalar da kazaya karışmayabiliyorlar. Bu da otomobillerini satarken avantaj sağlayabiliyor.

  7. NELERE DİKKAT ETMEK LAZIM? Yüksek kilometreli hususi otomobil alırken muayenelere girdiği tarihler arasındaki kilometre farklılıklarına bakılması gerekiyor. Kaporta aksamı iyice incelenip, motor aksamı ekspertiz dışında işinin ehli motor ustalarına gösterilmesi gerekiyor. İç mekanda kilometreye göre yıpranması gereken parçaların neden yıpranmadığına dair araç sahibine sorulması ya da bu parçaların neden değiştirildiğinin sorulması menfaatinize olacaktır. Yüksek kilometreli araç alırken risklerin bulunduğunu da göz önüne almanız gerekiyor.

    NELERE DİKKAT ETMEK LAZIM? Yüksek kilometreli hususi otomobil alırken muayenelere girdiği tarihler arasındaki kilometre farklılıklarına bakılması gerekiyor. Kaporta aksamı iyice incelenip, motor aksamı ekspertiz dışında işinin ehli motor ustalarına gösterilmesi gerekiyor. İç mekanda kilometreye göre yıpranması gereken parçaların neden yıpranmadığına dair araç sahibine sorulması ya da bu parçaların neden değiştirildiğinin sorulması menfaatinize olacaktır. Yüksek kilometreli araç alırken risklerin bulunduğunu da göz önüne almanız gerekiyor.

6 Eylül 2025