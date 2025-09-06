Dikkat Ekspertizler De Anlamıyor...
Türkiye'de ikinci el otomobil alım-satımları büyük çaba gerektiriyor.
Otomobil alım-satımı maharet gerektiren işlerin başında olmaya başladı. Ekspertizler çoğalsa da ekspertizlerin yaptığı kontrolleri de bir başka ekspertize kontrol ettirince yeni hatalar ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllarda oluşan birikimleriyle sorunsuz otomobil almak isteyenler mağdur olabiliyor. Ekspertizlerin de atladığı hatalar nedeniyle yüzbinlerce liralık maddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Boya-değişen, hava yastığı, motor-mekanik, kozmetik gibi kontrolleri sağlayan eksperler bazı konularda net bilgi veremiyor.
ALACAĞINIZ ARAÇ KORSAN TAKSİ, ŞİRKET ÇIKMASI OLABİLİR İlan sitelerinden seçilen otomobillerin geçmişleri hakkında bilgiye sahip olunması oldukça zor. Ticari taksi çıkması araçlar komple boyalı ve milyon kilometrelere ulaşmasından, görünümlerinden anlaşılsa da, şirketlerde hususi olarak bulundurulan şoförü belli olmayan ve hor kullanılan araçlarla, korsan taksi faaliyetinde bulunan araçları anlamak imkansız hale geldi.
Şirket çıkması otomobiller ihaleyle galericilere satılıyor ve sonrasında galericiler de detaylı temizleyip, gerekli bakımları asgari şekilde yaparak satışa sunuyor.
KORSAN TAKSİLER HİÇ ANLAŞILMIYOR Korsan taksiler de sahipleri tarafından korsan taksi olarak çalıştığı ifade edilmeden övgü dolu cümlelerle ilana konuluyor. Bu araçlara ilişkin olarak ekspertizler "korsan taksi çıkması, şirket çıkması" gibi ibareler kullanamadığı için alıcılar mağdur olabiliyor.
KUSURLARIN GİZLENMESİ KOLAYLAŞTI Korsan taksiler ve şirket araçları yüksek kilometreler yapsa da kusurlarını gizlemek ucuzladı ve kolaylaştı. 200-300 bin kilometrede 3-5 yaşındaki araçlara detaylı iç temizlik yapılıp satışa sunuluyor. Ucuz suni deri kaplama ile direksiyondaki deformasyon gizlenip, vites topuzu ve pedal lastiklerinin uygun fiyatlara değiştirilmesi, kapı kolları gibi kısımları da yan sanayi parçalarla değiştirerek iç mekanda da kozmetik olarak yıpranmamış havası yaratılabiliyor. Daha sonrasında "Kilometre uzun yolda yapılmıştır" ibaresi ilanın açıklama kısmına ekleniyor.
YÜKSEK KİLOMETRELİ OLSA DA HASAR KAYDI BULUNMUYOR Bazı sürücülerin ustalıkları ya da şanslarından ötürü yüksek kilometreler yapsalar da kazaya karışmayabiliyorlar. Bu da otomobillerini satarken avantaj sağlayabiliyor.
NELERE DİKKAT ETMEK LAZIM? Yüksek kilometreli hususi otomobil alırken muayenelere girdiği tarihler arasındaki kilometre farklılıklarına bakılması gerekiyor. Kaporta aksamı iyice incelenip, motor aksamı ekspertiz dışında işinin ehli motor ustalarına gösterilmesi gerekiyor. İç mekanda kilometreye göre yıpranması gereken parçaların neden yıpranmadığına dair araç sahibine sorulması ya da bu parçaların neden değiştirildiğinin sorulması menfaatinize olacaktır. Yüksek kilometreli araç alırken risklerin bulunduğunu da göz önüne almanız gerekiyor.