Oyun Dünyasının En Büyük Fırsat Dönemi
Steam Sonbahar İndirimleri'nin başlayacağı tarih belli oldu
Steam Sonbahar İndirimleri, yalnızca popüler ve AAA yapımları değil, aynı zamanda bağımsız oyunları da kapsayan geniş bir yelpazede indirimler sunacak. Oyunseverler, yeni çıkan yapımlardan klasikleşmiş serilere kadar birçok oyunu önemli indirim oranlarıyla satın alabilecek. Bu kampanya aynı zamanda, Steam?in yılın en çok ilgi gören ve ödüllü indirim etkinliklerinden biri olma özelliğini de taşıyor.
Steam indirimleri, oyuncular için yalnızca uygun fiyatlı oyunlara erişim fırsatı değil, aynı zamanda yeni oyunlar keşfetme şansı da sunuyor. Özellikle dolar ve euro kurundaki dalgalanmalara rağmen, bu tarz indirim dönemleri oyuncuların kütüphanelerini uygun fiyatlarla genişletmesine imkân tanıyor.
STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ TAKVİMİ Valve, oyuncuların heyecanla beklediği sonbahar indirimlerinin tarihi olan 29 Eylül ? 6 Ekim 2025 dönemini resmen açıkladı. Geniş bir oyun yelpazesinde cazip fırsatlar sunacak olan bu indirim dönemi, yılın ödüllü indirim etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
EN BİLİNEN STEAM İNDİRİMLERİ Kış İndirimleri (Aralık ? Ocak): Yılın en büyük ve en uzun indirim dönemlerinden biri. Binlerce oyun ciddi oranlarda indirime giriyor. Yaz İndirimleri (Haziran ? Temmuz): Oyunseverlerin en çok beklediği dönemlerden biri. Yeni çıkan oyunlardan klasiklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Sonbahar İndirimleri (Kasım sonu ? Aralık başı / 2025 için 29 Eylül ? 6 Ekim): Black Friday dönemine denk gelen bu indirimler, aynı zamanda Steam Ödülleri aday gösterme süreciyle birlikte yapılıyor. İlkbahar İndirimleri (Mart): Daha kısa süreli ancak güçlü fırsatların yer aldığı dönem.