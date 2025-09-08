Oyun Dünyasının En Büyük Fırsat Dönemi

EN BİLİNEN STEAM İNDİRİMLERİ Kış İndirimleri (Aralık ? Ocak): Yılın en büyük ve en uzun indirim dönemlerinden biri. Binlerce oyun ciddi oranlarda indirime giriyor. Yaz İndirimleri (Haziran ? Temmuz): Oyunseverlerin en çok beklediği dönemlerden biri. Yeni çıkan oyunlardan klasiklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Sonbahar İndirimleri (Kasım sonu ? Aralık başı / 2025 için 29 Eylül ? 6 Ekim): Black Friday dönemine denk gelen bu indirimler, aynı zamanda Steam Ödülleri aday gösterme süreciyle birlikte yapılıyor. İlkbahar İndirimleri (Mart): Daha kısa süreli ancak güçlü fırsatların yer aldığı dönem.