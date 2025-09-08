Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Oyun Dünyasının En Büyük Fırsat Dönemi

Steam Sonbahar İndirimleri'nin başlayacağı tarih belli oldu

  1. Steam Sonbahar İndirimleri, yalnızca popüler ve AAA yapımları değil, aynı zamanda bağımsız oyunları da kapsayan geniş bir yelpazede indirimler sunacak. Oyunseverler, yeni çıkan yapımlardan klasikleşmiş serilere kadar birçok oyunu önemli indirim oranlarıyla satın alabilecek. Bu kampanya aynı zamanda, Steam?in yılın en çok ilgi gören ve ödüllü indirim etkinliklerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

  2. Steam indirimleri, oyuncular için yalnızca uygun fiyatlı oyunlara erişim fırsatı değil, aynı zamanda yeni oyunlar keşfetme şansı da sunuyor. Özellikle dolar ve euro kurundaki dalgalanmalara rağmen, bu tarz indirim dönemleri oyuncuların kütüphanelerini uygun fiyatlarla genişletmesine imkân tanıyor.

  3. STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ TAKVİMİ Valve, oyuncuların heyecanla beklediği sonbahar indirimlerinin tarihi olan 29 Eylül ? 6 Ekim 2025 dönemini resmen açıkladı. Geniş bir oyun yelpazesinde cazip fırsatlar sunacak olan bu indirim dönemi, yılın ödüllü indirim etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

  4. EN BİLİNEN STEAM İNDİRİMLERİ Kış İndirimleri (Aralık ? Ocak): Yılın en büyük ve en uzun indirim dönemlerinden biri. Binlerce oyun ciddi oranlarda indirime giriyor. Yaz İndirimleri (Haziran ? Temmuz): Oyunseverlerin en çok beklediği dönemlerden biri. Yeni çıkan oyunlardan klasiklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Sonbahar İndirimleri (Kasım sonu ? Aralık başı / 2025 için 29 Eylül ? 6 Ekim): Black Friday dönemine denk gelen bu indirimler, aynı zamanda Steam Ödülleri aday gösterme süreciyle birlikte yapılıyor. İlkbahar İndirimleri (Mart): Daha kısa süreli ancak güçlü fırsatların yer aldığı dönem.

8 Eylül 2025