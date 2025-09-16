"Ölümcül Hastalığa Yakalandı"
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Deniz Seki'nin sağlık sorunu yaşadığı öne sürüldü.
Ünlü şarkıcının ölümcül bir hastalığa yakalandığı iddia edildi.
55 yaşındaki ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
"SAĞLIĞIM YERİNDE" Seki, "Son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Corona virüs geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerimde" dedi.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü şarkıcı, sözlerine "Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir" diye devam etti.
