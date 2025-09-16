"Ölümcül Hastalığa Yakalandı"

"SAĞLIĞIM YERİNDE" Seki, "Son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Corona virüs geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerimde" dedi.