Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Son Haliyle Şaşırttı
Memik Dede karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşına bastı. Usta oyuncunun son hali merak edildi.
-
Yayınlandığı döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşına bastı. Usta oyuncunun son hali merak edildi.
-
Yabancı Damat'ın sevilen Memik Dedesi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90. yaşını ailesi ve hayranlarıyla kutladı.
-
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu yeni yaşında ortaya çıktı.
-
ADETA YILLARA MEYDAN OKUYOR Güzelbeyoğlu, 90 yaşında olmasına rağmen yaşam enerjisiyle hayranlarınının dikkatini çekti.
-
"Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun doğum gününden kareler...
-
16 Eylül 2025