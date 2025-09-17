Ufuk Özkan'a Ne Oldu?
Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
-
Oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
-
SEVENLERİNİ KORKUTTU Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan, çıkan haberler sonrası intihar iddiasını yalanlayarak; egzama tedavisi için hastaneye gittiğini ve 2 günde bir kontrolden geçtiğini söyledi.
-
"AĞABEYİM YOĞUN BAKIMDA" Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada ?Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir? denildi. Bu paylaşımın ardından Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyledi ve onun için dua istedi.
-
ÜNLÜ OYUNCUDAN HABER VAR Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan'ın son durumu merak edilirken; senarist Cüneyt İnay ve kardeşinden peş peşe açıklamalar geldi.
-
Ünlü oyuncu ile Geniş Aile projesinde birlikte çalışan İnay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.
-
"ŞÜKÜRLER OLSUN AĞABEYİM İYİ" İnay'ın ardından Umut Özkan da ağabeyini yoğun bakımda ziyaret ettiğini ve durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu ifade etti. Açıklamada Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağı ya da taburcu olacağı belirtildi.
-
KARACİĞER YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE TEDAVİ GÖRDÜ Öte yandan Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Uzun bir süre tedavisi süren ünlü isim, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.
-
UFUK ÖZKAN KİMDİR? 11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu. Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.