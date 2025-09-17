Ufuk Özkan'a Ne Oldu?

"AĞABEYİM YOĞUN BAKIMDA" Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada ?Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir? denildi. Bu paylaşımın ardından Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyledi ve onun için dua istedi.