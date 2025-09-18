Aleyna Dalveren'e canlı yayında büyük şok! Gözyaşlarına boğuldu

"5 KİLO DEĞİL AMA AZ DA DEĞİL" Düğünün ardından sosyal medyada "5 kilo altın takıldı" iddiaları gündem oldu. Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında bu söylentilere açıklık getirdi, "Kimse gelip altınları tartmadı. Göz kararıyla 5 kilo deniyor ama abartılıyor. Az değildi tabii. Bu bizim kültürümüzde var, gösteriş için değil gelenek için takıldı." Ayrıca "altınları geri istedi" yönündeki iddialara da yanıt verdi, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım.