Aleyna Dalveren'e Canlı Yayında Büyük Şok! Gözyaşlarına Boğuldu

Aleyna Dalveren'e canlı yayında büyük şok! Gözyaşlarına boğuldu

  Aleyna Dalveren, geçtiğimiz haftadalarda Fatih Erdem ile nikah masasına oturmuştu. Düğünde takılan altınlarda gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan Dalveren, düğünden çok kısa bir süre sonra boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Canlı yayında yaşadığı büyük şoktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

    Aleyna Dalveren, geçtiğimiz haftadalarda Fatih Erdem ile nikah masasına oturmuştu. Düğünde takılan altınlarda gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan Dalveren, düğünden çok kısa bir süre sonra boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Canlı yayında yaşadığı büyük şoktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

  Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında düğününde takılan altınlara ve sonrasında ortaya çıkan boşanma konularına dair açıklamalarda bulundu. Canlı yayın sırasında bir anda yapılan sürpriz karşısında kendini tutamayan Dalveren, gözyaşlarına boğuldu.

    Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında düğününde takılan altınlara ve sonrasında ortaya çıkan boşanma konularına dair açıklamalarda bulundu. Canlı yayın sırasında bir anda yapılan sürpriz karşısında kendini tutamayan Dalveren, gözyaşlarına boğuldu.

  Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Altın kemer, bilezikler, kolye ve taç ile hafızalara kazınan Dalveren, "altın gelin" olarak anılmıştı. Ancak masal kısa sürdü. Çift, yalnızca birkaç ay sonra boşanma aşamasına geldi.

    Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Altın kemer, bilezikler, kolye ve taç ile hafızalara kazınan Dalveren, "altın gelin" olarak anılmıştı. Ancak masal kısa sürdü. Çift, yalnızca birkaç ay sonra boşanma aşamasına geldi.

  ALTINLARLA GÜNDEME GELEN DÜĞÜN
Dalveren'in düğünü, lüks detaylarıyla dikkat çekti. Takı töreninde cam fanuslarla getirilen altınlar ve mücevherler görsel bir şölene dönüştü. İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.

    ALTINLARLA GÜNDEME GELEN DÜĞÜN
    Dalveren'in düğünü, lüks detaylarıyla dikkat çekti. Takı töreninde cam fanuslarla getirilen altınlar ve mücevherler görsel bir şölene dönüştü. İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.

  Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaştı: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi.

    Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaştı: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi.

  "5 KİLO DEĞİL AMA AZ DA DEĞİL" Düğünün ardından sosyal medyada "5 kilo altın takıldı" iddiaları gündem oldu. Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında bu söylentilere açıklık getirdi, "Kimse gelip altınları tartmadı. Göz kararıyla 5 kilo deniyor ama abartılıyor. Az değildi tabii. Bu bizim kültürümüzde var, gösteriş için değil gelenek için takıldı." Ayrıca "altınları geri istedi" yönündeki iddialara da yanıt verdi, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım.

    "5 KİLO DEĞİL AMA AZ DA DEĞİL" Düğünün ardından sosyal medyada "5 kilo altın takıldı" iddiaları gündem oldu. Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında bu söylentilere açıklık getirdi, "Kimse gelip altınları tartmadı. Göz kararıyla 5 kilo deniyor ama abartılıyor. Az değildi tabii. Bu bizim kültürümüzde var, gösteriş için değil gelenek için takıldı." Ayrıca "altınları geri istedi" yönündeki iddialara da yanıt verdi, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım.

  "AYRILDIK, İNTİHAR ETTİ"
Dalveren, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği de ilk kez canlı yayında dile getirdi. Boşanma aşamasındaki eşi Fatih Erdem'in geçmişte intihar girişiminde bulunduğunu söyledi, "Evet, ayrıldığımızda böyle bir şey yaşandı. Ama o olaydan sonra geri dönmedim. İki yıl hiç görüşmedik."

    "AYRILDIK, İNTİHAR ETTİ"
    Dalveren, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği de ilk kez canlı yayında dile getirdi. Boşanma aşamasındaki eşi Fatih Erdem'in geçmişte intihar girişiminde bulunduğunu söyledi, "Evet, ayrıldığımızda böyle bir şey yaşandı. Ama o olaydan sonra geri dönmedim. İki yıl hiç görüşmedik."

  Bu sözler stüdyoda büyük bir sessizlik yarattı. Dalveren, ilişkilerinde hem maddi hem de psikolojik olarak büyük yıpranma yaşadığını vurguladı, "Çok şey yaşandı ama kimse bunları görmedi. Herkes sadece düğünü ve altınları konuştu. Oysa biz büyük bir savaş verdik."

    Bu sözler stüdyoda büyük bir sessizlik yarattı. Dalveren, ilişkilerinde hem maddi hem de psikolojik olarak büyük yıpranma yaşadığını vurguladı, "Çok şey yaşandı ama kimse bunları görmedi. Herkes sadece düğünü ve altınları konuştu. Oysa biz büyük bir savaş verdik."

  CANLI YAYINDA SÜRPRİZ ÖZÜR

Programın en dikkat çekici anı ise Fatih Erdem'in canlı yayına bağlanarak Aleyna Dalveren'den tüm Türkiye'nin önünde özür dilemesi oldu.

    CANLI YAYINDA SÜRPRİZ ÖZÜR

    Programın en dikkat çekici anı ise Fatih Erdem'in canlı yayına bağlanarak Aleyna Dalveren'den tüm Türkiye'nin önünde özür dilemesi oldu.

  Canlı yayına bağlanan Erdem, "Seni çok seviyorum. Yaptığım hatalardan dolayı senden özür diliyorum. Lütfen beni affet."

    Canlı yayına bağlanan Erdem, "Seni çok seviyorum. Yaptığım hatalardan dolayı senden özür diliyorum. Lütfen beni affet."

  Dalveren gözyaşlarına hâkim olamazken temkinli bir yanıt verdi, "Çok şans verdim. Gerçek değişim görmek istiyorum. Hemen cevap vermeyeceğim. Hayırlısı neyse o olsun."

18 Eylül 2025

    Dalveren gözyaşlarına hâkim olamazken temkinli bir yanıt verdi, "Çok şans verdim. Gerçek değişim görmek istiyorum. Hemen cevap vermeyeceğim. Hayırlısı neyse o olsun."

18 Eylül 2025