EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Yeşilçam Güzelinin Son Hali!

  1. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle başrolü paylaşan Mutlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 70 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali...

  2. Dovaro'da Kemal Sunal'ın Cano'su, Çiçek Abbas'ta Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaşamadığı sevdiği Pembe Mutlu..

  3. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu.

  4. Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle gündeme geldi.

  5. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlanırken "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu.

  6. Ela gözleriyle hayran bırakan oyuncunun son görüntüsü hayranlarını şoke etti. Pembe Mutlu, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş....

  7. Pembe Mutlu

19 Eylül 2025