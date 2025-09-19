Yeşilçam Güzelinin Son Hali!
Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu.
-
Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle başrolü paylaşan Mutlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 70 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali...
-
Dovaro'da Kemal Sunal'ın Cano'su, Çiçek Abbas'ta Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaşamadığı sevdiği Pembe Mutlu..
-
Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu.
-
Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle gündeme geldi.
-
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlanırken "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu.
-
Ela gözleriyle hayran bırakan oyuncunun son görüntüsü hayranlarını şoke etti. Pembe Mutlu, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş....
-
Pembe Mutlu
-