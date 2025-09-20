Dünyanın En Gizli Yeri
Bir zamanlar haritada bile yoktu
-
Vietnam Savaşı döneminde ABD?nin en gizli askeri üslerinden biri burada bulunuyor, bölge ?dünyanın en gizli yeri? olarak anılıyordu.
-
CIA destekli Hmong ?Gizli Ordusu? ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü.
-
Laos?un Xiangkhouang bölgesinde yer alan Long Tieng kasabası, Soğuk Savaş döneminde dünyanın en gizli noktalarından biri olarak tarihe geçti.
-
1960?lı ve 70?li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri?nin ?gizli savaşı?nın merkezi olan kasaba, uzun süre dünya kamuoyundan saklandı.
-
YILLAR BOYU RESMİ HARİTADA YER ALMADI Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Long Tieng, CIA tarafından askeri üs olarak kullanıldı.
-
Özellikle Vietnam Savaşı sırasında Laos üzerinden yürütülen operasyonlarda stratejik bir merkez haline geldi. Ancak kasabanın varlığı, yıllar boyunca resmi haritalarda yer almadı.
-
Bu nedenle Long Tieng, ?dünyanın kayıp şehri? ya da ?görünmez şehir? olarak anıldı.
-
HALA SIRLARLA DOLU Bugün kasabada yaşayanların sayısı oldukça azaldı.
-
Savaşın izleri hâlâ bölgede görülürken, Long Tieng turistik bir nokta olmaktan çok, araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çeken bir alan konumunda.
-
Özellikle CIA?nın gizli operasyonlarını inceleyenler için kasaba, hâlâ büyük bir merak konusu.
-
Uzmanlar, Long Tieng?in hikâyesinin yalnızca Laos tarihi açısından değil, Soğuk Savaş?ın gölgede kalmış yönlerini anlamak için de önemli olduğunu belirtiyor.