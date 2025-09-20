Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Dünyanın En Gizli Yeri

Bir zamanlar haritada bile yoktu

  1. Vietnam Savaşı döneminde ABD?nin en gizli askeri üslerinden biri burada bulunuyor, bölge ?dünyanın en gizli yeri? olarak anılıyordu.

  2. CIA destekli Hmong ?Gizli Ordusu? ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü.

  3. Laos?un Xiangkhouang bölgesinde yer alan Long Tieng kasabası, Soğuk Savaş döneminde dünyanın en gizli noktalarından biri olarak tarihe geçti.

  4. 1960?lı ve 70?li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri?nin ?gizli savaşı?nın merkezi olan kasaba, uzun süre dünya kamuoyundan saklandı.

  5. YILLAR BOYU RESMİ HARİTADA YER ALMADI Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Long Tieng, CIA tarafından askeri üs olarak kullanıldı.

  6. Özellikle Vietnam Savaşı sırasında Laos üzerinden yürütülen operasyonlarda stratejik bir merkez haline geldi. Ancak kasabanın varlığı, yıllar boyunca resmi haritalarda yer almadı.

  7. Bu nedenle Long Tieng, ?dünyanın kayıp şehri? ya da ?görünmez şehir? olarak anıldı.

  8. HALA SIRLARLA DOLU Bugün kasabada yaşayanların sayısı oldukça azaldı.

  9. Savaşın izleri hâlâ bölgede görülürken, Long Tieng turistik bir nokta olmaktan çok, araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çeken bir alan konumunda.

  10. Özellikle CIA?nın gizli operasyonlarını inceleyenler için kasaba, hâlâ büyük bir merak konusu.

  11. Uzmanlar, Long Tieng?in hikâyesinin yalnızca Laos tarihi açısından değil, Soğuk Savaş?ın gölgede kalmış yönlerini anlamak için de önemli olduğunu belirtiyor.

20 Eylül 2025