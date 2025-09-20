Türkü Akbayram: Her Daim Benimlesin
Türkü Akbayram, son paylaşımında 6 ay önce kaybettiği babasına olan özlemini dile getirdi.
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", ?Bekle Bizi İstanbul? gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ Edip Akbayram, Harbiye?deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu?nda düzenlenen veda töreninin ardından Üsküdar?daki Karacaahmet Mezarlığı?nda toprağa verildi.
Babasının vefatı sonrası zor günler geçiren ve kısa bir süre önce sahnelere dönen Türkü Akbayram, birkaç gün önce Ayvalık'ta sevenleriyle buluştu.
BABA ÖZLEMİ DİNMİYOR Konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Türkü Akbayram, kaybettiği babasını da andı.
"HER AN SENİNLEYİM" Akbayram'ın kendisi gibi şarkıcı kızı Türkü Akbayram, "Her daim, her an kollarının altında ışığınla benimlesin, seninleyim" ifadelerini kullandı.
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM" Akbayram'ı sahnede anan Türkü Akbayram ardından "Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum" diye bir paylaşım daha yaptı.