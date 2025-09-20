Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Gazze Sorusu!

"ÇOCUKLAR BİZE HESAP SORACAK" Ünlü sunucu, sözlerine şu şekilde devam etti: ?Mümkün olduğu kadar resmi sonuçlarla bu soru hazırlanılmaya çalışılmış ama cevap 28?den daha fazla. Normalde burada her sorunun doğru olduğunda cevabı alkışlanır. Ama bugün bu doğru cevap için alkış istemiyoruz. Yani şöyle düşünün. Bu gece evimize gideceğiz veya evimizdeyiz, uyuyoruz. Birazdan yatacağız, uyuyacağız ve o gün içerisinde Gazze?de yine 28 tane çocuk daha ölmüş olacak. Ve hiçbir şey yapamıyor olacağız. Ve ileride gerçekten büyüyecek olan o çocuklar dönüp, ?Neredeydiniz? Niye sesiniz çıkmadı? Ne yaptınız? İnsanlık duygularınız neredeydi? Siz neredeydiniz gözünüzün önünde bu gerçekleşirken?? diye hesap soracaklar."