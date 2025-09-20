Balıkesir'de orman yangını
Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Gazze Sorusu!

Televizyon ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sefer yarışmacıya yöneltilen Gazze sorusuyla gündeme geldi.

  1. Yarışmaya katılan Ahmet Atakan Demir isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçti.

  2. GAZZE SORUSU GELDİ Yarışmacının karşısına "BM Güvenlik konseyi toplantısında da çıklanan UNICEF Verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusu çıktı.

  3. Yarışmacı soruya "28" cevabını verdi.

  4. DOĞRU CEVAPLADI 300 bin TL'lik soruyu doğru cevaplayan Demir'e alkış gelirken Oktay Kaynarca bu rakamın resmiyette 28 olduğunu söyleyerek "Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" dedi.

  5. SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTERDİ Oktay Kaynarca Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstererek "Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Ne tuhaftır ki, bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz." ifadesini kullandı.

  6. "ÇOCUKLAR BİZE HESAP SORACAK" Ünlü sunucu, sözlerine şu şekilde devam etti: ?Mümkün olduğu kadar resmi sonuçlarla bu soru hazırlanılmaya çalışılmış ama cevap 28?den daha fazla. Normalde burada her sorunun doğru olduğunda cevabı alkışlanır. Ama bugün bu doğru cevap için alkış istemiyoruz. Yani şöyle düşünün. Bu gece evimize gideceğiz veya evimizdeyiz, uyuyoruz. Birazdan yatacağız, uyuyacağız ve o gün içerisinde Gazze?de yine 28 tane çocuk daha ölmüş olacak. Ve hiçbir şey yapamıyor olacağız. Ve ileride gerçekten büyüyecek olan o çocuklar dönüp, ?Neredeydiniz? Niye sesiniz çıkmadı? Ne yaptınız? İnsanlık duygularınız neredeydi? Siz neredeydiniz gözünüzün önünde bu gerçekleşirken?? diye hesap soracaklar."

20 Eylül 2025