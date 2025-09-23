En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Belli Oldu!

Emekli müşterilerini başka bankalara kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarına yeni bir soluk getirdi. Eylül ayı için yenilenen emekli maaş promosyonları, ek ödemeler ile birlikte 30 bin TL'yi buluyor.
Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankaları araştırıyor.
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik veya doğalgaz faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
21.000 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankamızdan alan müşterileri kapsamaktadır.
Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibarıyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.
Toplamda 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon,üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025'tir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Kampanya 1 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ayrıcalıklar sunuyor.
Emekli promosyon kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak müşteriler, kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünü yenileyebilirler.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında geçerlidir.