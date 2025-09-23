Kışlık Zeytinde Acı Bitiyor! Lezzet Tüyosu: Pek Bilen Yok.
Yeşil zeytin yapımında taze ve sağlam zeytinler kullanmak en önemli noktalardandır. Düzenli su değişimiyle acılığını azaltmak zeytinin lezzetini de artırabilir. Doğru tuz ve baharat karışımıyla zeytinler kışa hazır olur.
Yeşil zeytin yapımında en önemli adım, kaliteli ve taze zeytin seçmekten geçer. Sapları sağlam, çatlamamış ve lekesiz zeytinleri tercih etmek son derece kritik bir lezzet hamlesi olacaktır.
Zeytinlerin acılığı, doğru yöntemle suyun değiştirilmesiyle giderilebilen bir sorundur. Genellikle zeytinleri birkaç gün soğuk suya koyup her gün suyunu değiştirerek acısını almak mümkündür. Unutmayın bu noktada püf, sabırlı olmakta!
Zeytinleri kavanoza yerleştirirken tuz oranına dikkat etmelisiniz (genellikle 100 g tuza 1 litre su). İsteğe bağlı olarak defne yaprağı, sarımsak, biber veya kekik ekleyerek de zeytininizdeki aromayı artırabilirsiniz.
Zeytin yapımında mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. Sofra tuzu zeytinlerin yumuşamasına neden olabilir. Tuz miktarı konusunda dikkat edilmesi gereken nokta şudur, tuz az konulursa zeytinler eriyebilir, fazla tuz eklenirse de yumuşayabilir. Bu iki ihtimal de zeytinlerin lezzetinin bozulmasına ve vücudun tuz yükünün artmasına neden olur.
BEKLEME SÜRESİ VE SAKLAMA
Yeşil zeytinlerin lezzetinin oturması için en az 1 ila 2 ay bekletilmelidir. Serin ve karanlık bir yerde saklamak, zeytinlerin uzun süre taze kalmasını sağlayan önemli faktörlerden biridir.