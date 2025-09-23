Kışlık Zeytinde Acı Bitiyor! Lezzet Tüyosu: Pek Bilen Yok.

Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Öğrenciler için güvenli eğitim: 27 bin personel sahada
Öğrenciler için güvenli eğitim: 27 bin personel sahada
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı

Kışlık Zeytinde Acı Bitiyor! Lezzet Tüyosu: Pek Bilen Yok.

Kışlık zeytinde acı bitiyor! Lezzet tüyosu...

  1. Yeşil zeytin yapımında taze ve sağlam zeytinler kullanmak en önemli noktalardandır. Düzenli su değişimiyle acılığını azaltmak zeytinin lezzetini de artırabilir. Doğru tuz ve baharat karışımıyla zeytinler kışa hazır olur.

    Yeşil zeytin yapımında taze ve sağlam zeytinler kullanmak en önemli noktalardandır. Düzenli su değişimiyle acılığını azaltmak zeytinin lezzetini de artırabilir. Doğru tuz ve baharat karışımıyla zeytinler kışa hazır olur.

  2. Yeşil zeytin yapımında en önemli adım, kaliteli ve taze zeytin seçmekten geçer. Sapları sağlam, çatlamamış ve lekesiz zeytinleri tercih etmek son derece kritik bir lezzet hamlesi olacaktır.

    Yeşil zeytin yapımında en önemli adım, kaliteli ve taze zeytin seçmekten geçer. Sapları sağlam, çatlamamış ve lekesiz zeytinleri tercih etmek son derece kritik bir lezzet hamlesi olacaktır.

  3. Zeytinlerin acılığı, doğru yöntemle suyun değiştirilmesiyle giderilebilen bir sorundur. Genellikle zeytinleri birkaç gün soğuk suya koyup her gün suyunu değiştirerek acısını almak mümkündür. Unutmayın bu noktada püf, sabırlı olmakta!

    Zeytinlerin acılığı, doğru yöntemle suyun değiştirilmesiyle giderilebilen bir sorundur. Genellikle zeytinleri birkaç gün soğuk suya koyup her gün suyunu değiştirerek acısını almak mümkündür. Unutmayın bu noktada püf, sabırlı olmakta!

  4. Zeytinleri kavanoza yerleştirirken tuz oranına dikkat etmelisiniz (genellikle 100 g tuza 1 litre su). İsteğe bağlı olarak defne yaprağı, sarımsak, biber veya kekik ekleyerek de zeytininizdeki aromayı artırabilirsiniz.

    Zeytinleri kavanoza yerleştirirken tuz oranına dikkat etmelisiniz (genellikle 100 g tuza 1 litre su). İsteğe bağlı olarak defne yaprağı, sarımsak, biber veya kekik ekleyerek de zeytininizdeki aromayı artırabilirsiniz.

  5. Zeytin yapımında mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. Sofra tuzu zeytinlerin yumuşamasına neden olabilir. Tuz miktarı konusunda dikkat edilmesi gereken nokta şudur, tuz az konulursa zeytinler eriyebilir, fazla tuz eklenirse de yumuşayabilir. Bu iki ihtimal de zeytinlerin lezzetinin bozulmasına ve vücudun tuz yükünün artmasına neden olur.

    Zeytin yapımında mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. Sofra tuzu zeytinlerin yumuşamasına neden olabilir. Tuz miktarı konusunda dikkat edilmesi gereken nokta şudur, tuz az konulursa zeytinler eriyebilir, fazla tuz eklenirse de yumuşayabilir. Bu iki ihtimal de zeytinlerin lezzetinin bozulmasına ve vücudun tuz yükünün artmasına neden olur.

  6. BEKLEME SÜRESİ VE SAKLAMA<p> Yeşil zeytinlerin lezzetinin oturması için en az 1 ila 2 ay bekletilmelidir. Serin ve karanlık bir yerde saklamak, zeytinlerin uzun süre taze kalmasını sağlayan önemli faktörlerden biridir.

    BEKLEME SÜRESİ VE SAKLAMA

    Yeşil zeytinlerin lezzetinin oturması için en az 1 ila 2 ay bekletilmelidir. Serin ve karanlık bir yerde saklamak, zeytinlerin uzun süre taze kalmasını sağlayan önemli faktörlerden biridir.

23 Eylül 2025