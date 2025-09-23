Kışlık Zeytinde Acı Bitiyor! Lezzet Tüyosu: Pek Bilen Yok.

Zeytin yapımında mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. Sofra tuzu zeytinlerin yumuşamasına neden olabilir. Tuz miktarı konusunda dikkat edilmesi gereken nokta şudur, tuz az konulursa zeytinler eriyebilir, fazla tuz eklenirse de yumuşayabilir. Bu iki ihtimal de zeytinlerin lezzetinin bozulmasına ve vücudun tuz yükünün artmasına neden olur.