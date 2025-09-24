Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Perşembe Yağış Geliyor

"Sıcaklık 10 derece düşebilir"

  1. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti. Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendiğini vurgulayarak, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu. Haziran ayında da sıcaklık artışları çok yüksek oldu belli bölgelerde. Örneğin, Florya'da çok ani sıcaklık artışı gözlendi. Marmara Bölgesi, ağustos ayında da yine benzer şekildeydi." dedi. Yaz döneminde Türkiye ve Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığını anlatan Demirhan, bu durumun sıcaklıkları artırdığını ifade etti.

  2. KURAKLIK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ Dr. Demirhan, bu yıl Marmara Bölgesi'nin kuraklık altında kaldığını, özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun olarak hissedildiğini kaydetti. Kuraklığın farklı aşamaları olduğuna dikkati çeken Demirhan, "Kuraklığın belli fazları var. Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir." dedi. Dr. Demirhan, yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğini belirterek, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz." diye konuştu.

  3. "MARMARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK" Marmara Bölgesi'nde geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını belirten Demirhan, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini vurguladı. Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var." dedi.

  4. Perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi'nde yağış görülme ihtimaline değinen Demirhan, "Yağışlar 4 Ekim?e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük takip edilmesi gerekiyor. " ifadesini kullandı.

24 Eylül 2025