Dik Duruş Aparatları Ciddi Risk Oluşturuyor!

  1. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, internet üzerinden satılan dik duruş korseleri ve aparatların bilinçsiz kullanımının uzun vadede kas zayıflığı ve dengesizliklere yol açabileceğini söyledi.

  2. Prof. Dr. Samancı Karaman, ?Korse taktığınızda kaslarınız çalışmaz. Uzun süreli kullanım kas zayıflığı ve kas dengesizliklerine neden olabilir" dedi. AÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, internet üzerinden satılan ve doktora danışılmadan kullanılan dik duruş aparatları hakkında uyarıda bulundu. Bu ürünleri kişilerin kısa süreli kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Samancı Karaman, tanı konulmadan ve hekim önerisi olmadan satın alınıp uzun süreli takılmasının doğru olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, ?Öncelikle duruş bozukluğunun nedenine bakmak gerekir. Her kamburluk, her eğrilik basit bir postür bozukluğu değildir. Altında farklı nedenler olabilir. Bu nedenle önce hekime başvurulmalı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinden destek alınmalıdır" diye konuştu.

  3. UZUN SÜRELİ KULLANIM KASLARI ZAYIFLATIYOR Dik duruş aparatlarının ve korselerin kasları devre dışı bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Samancı Karaman, ?Korse taktığınızda kaslarınız çalışmaz. Uzun süreli kullanım kas zayıflığı ve kas dengesizliklerine neden olabilir. Biz bu tür korseleri bazı hastalarda sadece farkındalık yaratmak için günde 30-45 dakika gibi kısa sürelerle öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

  4. HAMİLELERE VE SOLUNUM PROBLEMİ OLANLARA ÖNERİLMİYOR Bu tür ürünlerin herkese uygun olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, ?Hamileler veya solunum problemi olanlarda bu korseler tavsiye edilmez. Farkındalık dışında önemli bir tedavi etkisi yoktur. Bu nedenle doktor tavsiyesi dışında kullanılması yarardan çok zarar olacaktır" diye konuştu.

  5. EN ETKİLİ YÖNTEM EGZERSİZ Postür bozukluğunda en önemli tedavi yönteminin egzersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Samancı Karaman, ?Bu korseler yerine kişiler egzersiz yapmalı. Egzersizler kişiye özel planlanmalı. Gün içinde aralarda mola verip sırt esnetme, kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıp 10 saniye bekleme gibi basit egzersizler bile faydalı olur. Egzersizler bir ilaç gibi düzenli yapılmalı, aksi halde etkili olmaz" ifadeleri kullanıldı.

24 Eylül 2025