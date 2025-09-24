Dik Duruş Aparatları Ciddi Risk Oluşturuyor!

Prof. Dr. Samancı Karaman, ?Korse taktığınızda kaslarınız çalışmaz. Uzun süreli kullanım kas zayıflığı ve kas dengesizliklerine neden olabilir" dedi. AÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, internet üzerinden satılan ve doktora danışılmadan kullanılan dik duruş aparatları hakkında uyarıda bulundu. Bu ürünleri kişilerin kısa süreli kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Samancı Karaman, tanı konulmadan ve hekim önerisi olmadan satın alınıp uzun süreli takılmasının doğru olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, ?Öncelikle duruş bozukluğunun nedenine bakmak gerekir. Her kamburluk, her eğrilik basit bir postür bozukluğu değildir. Altında farklı nedenler olabilir. Bu nedenle önce hekime başvurulmalı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinden destek alınmalıdır" diye konuştu.