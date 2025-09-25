Bağırsak Kanseri 5 Belirtiyle "Geliyorum" Diyor

Hastalığın erken evrede tespit edilmesi durumunda her 10 hastadan 9?u en az beş yıl yaşayabiliyor. Ancak kanser ilerleyip yayıldığında bu oran yüzde 10?a kadar düşüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), üç haftadan uzun süredir devam eden belirtilerin aile hekimine bildirilmesini öneriyor.