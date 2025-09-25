İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Bağırsak Kanseri 5 Belirtiyle "Geliyorum" Diyor

Gençlerde de vakalar arttı

  1. Dünya genelinde bağırsak kanseri olarak bilinen kolorektal kanserin genç yetişkinler arasındaki artışı doktorları endişelendirmeye devam ediyor.

  2. DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Jack Ogden, Daily Mail?e yaptığı açıklamada, bağırsak kanserinin az bilinen ve genellikle göz ardı edilen ?beş sessiz belirtisine? dikkat çekti. Erken teşhisin önemini vurgulayan Ogden, ?Bu işaretlerin farkında olmak hayat kurtarabilir? dedi.

  3. KALIN BAĞIRSAK KANSERİNİN 5 SESSİZ BELİRTİSİ Dr. Ogden?in uyarılarına göre bağırsak kanserinin gözden kaçabilen belirtileri şunlar: Demir eksikliği anemisi: Açıklanamayan yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı ve baş dönmesiyle kendini gösterebilir. Tümörlerin neden olduğu kanamalar demir kaybına yol açabilir.

  4. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik: Nedensiz kabızlık, ishal veya dışkının ?kalem inceliğinde? olması tümörün bağırsak kanalını daralttığının işareti olabilir. Ani veya yavaş kilo kaybı: Diyet ya da egzersiz değişikliği olmadan yaşanan kilo kaybı, metabolik talep artışı ve tümörlerin besin emilimini engellemesinden kaynaklanabilir.

  5. Şişkinlik ve karın ağrısı: Sürekli kramp veya yemekten hemen sonra tokluk hissi kanser belirtisi olabilir. Dışkıda kan: Her zaman görünür olmayabilir; koyu kırmızı ya da siyah renkte dışkı bağırsak kanamasını gösterebilir. Bu durum, hemoroidden kaynaklanan parlak kırmızı kanla karıştırılabilir.

  6. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi durumunda her 10 hastadan 9?u en az beş yıl yaşayabiliyor. Ancak kanser ilerleyip yayıldığında bu oran yüzde 10?a kadar düşüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), üç haftadan uzun süredir devam eden belirtilerin aile hekimine bildirilmesini öneriyor.

  7. Bağırsak kanseri vakalarının büyük çoğunluğu hâlâ 50 yaş üstü kişilerde görülüyor. Ancak gençlerdeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. İngiltere?de vakalar her yıl ortalama yüzde 3,6, ABD?de ise yüzde 2 oranında yükseliyor. Dünya genelinde incelenen 50 ülkenin 27?sinde benzer bir artış gözlemlendi. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, bağırsak kanseri vakalarının yarısından fazlasının (%54) önlenebilir olduğunu belirtiyor. Obezite, antibiyotik kullanımı, cep telefonu radyasyonu ve içme suyundaki mikroplastikler olası risk faktörleri arasında gösteriliyor.

