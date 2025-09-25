Sumud Filosu'nun Varış Tarihi

YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK Barselona, Cenova, Tunus ve Katanya gibi çeşitli Akdeniz limanlarından yola çıkan gemilerden oluşan filonun, günde yaklaşık 120 mil (194 kilometre) yol alması planlanıyor. Başlangıçta eylül ortasında Gazze'ye ulaşması beklenen filonun yolculuğu, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 7-8 gün sürmesi öngörülen seyahatin, mevcut koşullarda en az 10 gün süreceği hesaplanıyor. Filo, yolculuğu esnasında çeşitli engellerle karşılaştı. Uluslararası haber kaynakları, filonun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını ve iletişim sinyallerinin karıştırıldığını bildirdi. Filo üyelerinden Wael Nawar, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından, Portekiz bayrağı taşıyan en büyük gemiye yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Nawar, saldırıda mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini teyit etti. Saldırılara rağmen misyonun devam edeceğini belirten organizatörler, bu girişimin süregelen abluka karşısında tarihi bir direniş eylemi olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese de filonun ana gemisinin hedef alındığına dair haberleri doğruladığını ve konuyu araştırdığını belirtti. Albanese ayrıca, Tunus'tan gelen iki geminin acil korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.