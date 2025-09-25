Sumud Filosu'nun Varış Tarihi
Sumud Filosu nedir, neyi amaçlıyor?
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen 50'den fazla gemilik uluslararası Sumud Filosu, saldırılara rağmen yola çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla kurulan uluslararası Sumud Filosu, İtalya'nın Sicilya adasındaki limandan ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıktı. İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Maria Elena Dalia, cuma günü yaptığı açıklamada misyonun başladığını duyurdu. Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonunun aktardığına göre, gemilerin büyük bölümü İtalyan limanından ayrıldı. Dalia, Tunus'tan gelen 24 tekneyle birlikte 18 İtalyan gönüllünün Sicilya açıklarında filoya katıldığını belirtti. Dalia, "Bu kez durmadan ilerliyoruz. Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz, orada altı gemi daha bize katılacak. Hep birlikte seyredeceğiz, rotamızı küresel çevrimiçi takip sisteminden izleyebilirsiniz," diye konuştu. Dalia, "Gözümüz Gazze'de. Yolculuğumuzu engelle karşılaşmadan tamamlamayı umuyoruz," diye ekledi.
SUMUD FİLOSU NEDİR VE NEYİ AMAÇLIYOR? Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor. Bu yılın ortalarında çeşitli aktivist ve insani yardım hareketlerinin birleşimiyle kurulan girişim, geçmişteki Özgürlük Filolarının devamı niteliğinde. Ancak organizatörler, bu filonun çok sayıda gemi ve katılımcıyla daha geniş bir tabana yayıldığını vurguluyor. Girişimin temel hedefleri arasında İsrail'in deniz ablukasını sembolik olarak delmek, Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.
GÜVERTEDE KİMLER VAR? Farklı boyutlardaki 50'den fazla gemiden oluşan filoda, 44'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist, doktor, gazeteci ve siyasetçi bulunuyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi tanınmış isimlerin de filoya katıldığı bildirildi. Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, eski adıyla Twitter olan X platformunda yaptığı açıklamada, 26 Yunan aktivist ve 20 uluslararası gönüllünün halihazırda gemilerde olduğunu ve ana konvoya katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK Barselona, Cenova, Tunus ve Katanya gibi çeşitli Akdeniz limanlarından yola çıkan gemilerden oluşan filonun, günde yaklaşık 120 mil (194 kilometre) yol alması planlanıyor. Başlangıçta eylül ortasında Gazze'ye ulaşması beklenen filonun yolculuğu, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 7-8 gün sürmesi öngörülen seyahatin, mevcut koşullarda en az 10 gün süreceği hesaplanıyor. Filo, yolculuğu esnasında çeşitli engellerle karşılaştı. Uluslararası haber kaynakları, filonun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını ve iletişim sinyallerinin karıştırıldığını bildirdi. Filo üyelerinden Wael Nawar, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından, Portekiz bayrağı taşıyan en büyük gemiye yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Nawar, saldırıda mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini teyit etti. Saldırılara rağmen misyonun devam edeceğini belirten organizatörler, bu girişimin süregelen abluka karşısında tarihi bir direniş eylemi olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese de filonun ana gemisinin hedef alındığına dair haberleri doğruladığını ve konuyu araştırdığını belirtti. Albanese ayrıca, Tunus'tan gelen iki geminin acil korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.