Sumud Filosu'nun Varış Tarihi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi

Sumud Filosu'nun Varış Tarihi

Sumud Filosu nedir, neyi amaçlıyor?

  1. İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen 50'den fazla gemilik uluslararası Sumud Filosu, saldırılara rağmen yola çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla kurulan uluslararası Sumud Filosu, İtalya'nın Sicilya adasındaki limandan ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıktı. İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Maria Elena Dalia, cuma günü yaptığı açıklamada misyonun başladığını duyurdu. Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonunun aktardığına göre, gemilerin büyük bölümü İtalyan limanından ayrıldı. Dalia, Tunus'tan gelen 24 tekneyle birlikte 18 İtalyan gönüllünün Sicilya açıklarında filoya katıldığını belirtti. Dalia, "Bu kez durmadan ilerliyoruz. Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz, orada altı gemi daha bize katılacak. Hep birlikte seyredeceğiz, rotamızı küresel çevrimiçi takip sisteminden izleyebilirsiniz," diye konuştu. Dalia, "Gözümüz Gazze'de. Yolculuğumuzu engelle karşılaşmadan tamamlamayı umuyoruz," diye ekledi.

    İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen 50'den fazla gemilik uluslararası Sumud Filosu, saldırılara rağmen yola çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla kurulan uluslararası Sumud Filosu, İtalya'nın Sicilya adasındaki limandan ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıktı. İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Maria Elena Dalia, cuma günü yaptığı açıklamada misyonun başladığını duyurdu. Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonunun aktardığına göre, gemilerin büyük bölümü İtalyan limanından ayrıldı. Dalia, Tunus'tan gelen 24 tekneyle birlikte 18 İtalyan gönüllünün Sicilya açıklarında filoya katıldığını belirtti. Dalia, "Bu kez durmadan ilerliyoruz. Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz, orada altı gemi daha bize katılacak. Hep birlikte seyredeceğiz, rotamızı küresel çevrimiçi takip sisteminden izleyebilirsiniz," diye konuştu. Dalia, "Gözümüz Gazze'de. Yolculuğumuzu engelle karşılaşmadan tamamlamayı umuyoruz," diye ekledi.

  2. SUMUD FİLOSU NEDİR VE NEYİ AMAÇLIYOR? Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor. Bu yılın ortalarında çeşitli aktivist ve insani yardım hareketlerinin birleşimiyle kurulan girişim, geçmişteki Özgürlük Filolarının devamı niteliğinde. Ancak organizatörler, bu filonun çok sayıda gemi ve katılımcıyla daha geniş bir tabana yayıldığını vurguluyor. Girişimin temel hedefleri arasında İsrail'in deniz ablukasını sembolik olarak delmek, Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.

    SUMUD FİLOSU NEDİR VE NEYİ AMAÇLIYOR? Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor. Bu yılın ortalarında çeşitli aktivist ve insani yardım hareketlerinin birleşimiyle kurulan girişim, geçmişteki Özgürlük Filolarının devamı niteliğinde. Ancak organizatörler, bu filonun çok sayıda gemi ve katılımcıyla daha geniş bir tabana yayıldığını vurguluyor. Girişimin temel hedefleri arasında İsrail'in deniz ablukasını sembolik olarak delmek, Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.

  3. GÜVERTEDE KİMLER VAR? Farklı boyutlardaki 50'den fazla gemiden oluşan filoda, 44'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist, doktor, gazeteci ve siyasetçi bulunuyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi tanınmış isimlerin de filoya katıldığı bildirildi. Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, eski adıyla Twitter olan X platformunda yaptığı açıklamada, 26 Yunan aktivist ve 20 uluslararası gönüllünün halihazırda gemilerde olduğunu ve ana konvoya katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

    GÜVERTEDE KİMLER VAR? Farklı boyutlardaki 50'den fazla gemiden oluşan filoda, 44'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist, doktor, gazeteci ve siyasetçi bulunuyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi tanınmış isimlerin de filoya katıldığı bildirildi. Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, eski adıyla Twitter olan X platformunda yaptığı açıklamada, 26 Yunan aktivist ve 20 uluslararası gönüllünün halihazırda gemilerde olduğunu ve ana konvoya katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

  4. YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK Barselona, Cenova, Tunus ve Katanya gibi çeşitli Akdeniz limanlarından yola çıkan gemilerden oluşan filonun, günde yaklaşık 120 mil (194 kilometre) yol alması planlanıyor. Başlangıçta eylül ortasında Gazze'ye ulaşması beklenen filonun yolculuğu, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 7-8 gün sürmesi öngörülen seyahatin, mevcut koşullarda en az 10 gün süreceği hesaplanıyor. Filo, yolculuğu esnasında çeşitli engellerle karşılaştı. Uluslararası haber kaynakları, filonun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını ve iletişim sinyallerinin karıştırıldığını bildirdi. Filo üyelerinden Wael Nawar, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından, Portekiz bayrağı taşıyan en büyük gemiye yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Nawar, saldırıda mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini teyit etti. Saldırılara rağmen misyonun devam edeceğini belirten organizatörler, bu girişimin süregelen abluka karşısında tarihi bir direniş eylemi olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese de filonun ana gemisinin hedef alındığına dair haberleri doğruladığını ve konuyu araştırdığını belirtti. Albanese ayrıca, Tunus'tan gelen iki geminin acil korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

    YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK Barselona, Cenova, Tunus ve Katanya gibi çeşitli Akdeniz limanlarından yola çıkan gemilerden oluşan filonun, günde yaklaşık 120 mil (194 kilometre) yol alması planlanıyor. Başlangıçta eylül ortasında Gazze'ye ulaşması beklenen filonun yolculuğu, teknik sorunlar ve hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 7-8 gün sürmesi öngörülen seyahatin, mevcut koşullarda en az 10 gün süreceği hesaplanıyor. Filo, yolculuğu esnasında çeşitli engellerle karşılaştı. Uluslararası haber kaynakları, filonun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını ve iletişim sinyallerinin karıştırıldığını bildirdi. Filo üyelerinden Wael Nawar, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından, Portekiz bayrağı taşıyan en büyük gemiye yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Nawar, saldırıda mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini teyit etti. Saldırılara rağmen misyonun devam edeceğini belirten organizatörler, bu girişimin süregelen abluka karşısında tarihi bir direniş eylemi olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese de filonun ana gemisinin hedef alındığına dair haberleri doğruladığını ve konuyu araştırdığını belirtti. Albanese ayrıca, Tunus'tan gelen iki geminin acil korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

25 Eylül 2025